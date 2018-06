Mitteldeutsche Zeitung: zur Türkei

Die Wahlen vom Sonntag würden die Türkei auf

Jahrzehnte hinaus prägen, meint Recep Tayyip Erdogan. Er könnte recht

behalten – leider. Mit dieser Wahl hat sich das Land noch weiter von

Europa und dem Westen entfernt. Das neue Präsidialsystem ist mit

rechtsstaatlichen Prinzipien, so wie man sie in der EU versteht,

unvereinbar. Erdogans Türkei gehört nicht in die Europäische Union.

Dennoch darf die EU die Türkei nicht abschreiben. Denn dann würde sie

den – zugegeben geringen – Einfluss auf die Entwicklung des Landes

ganz verlieren.

