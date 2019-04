Mitteldeutsche Zeitung: zur Rente mit 63

Laut Bundesregierung verabschieden sich die

Deutschen im Schnitt mit 64,0 Jahren in den Ruhestand. Zweifelsohne

ist das eine Steigerung gegenüber dem Beginn des Jahrtausends, als

das Renteneintrittsalter noch bei 62,3 Jahren gelegen hatte. Doch es

ist weit weniger als notwendig. Nach Ende des kommenden Jahrzehnts

wird die Rente mit 67 für alle Neurentner Realität sein. Und wer die

Regelaltersgrenze nicht im Job erreicht, für den bedeutet das Ganze

eine dauerhafte Rentenkürzung. Es wäre an Politik und Tarifpartnern,

hier Gegenstrategien zu entwerfen, den notwendigen Kulturwandel in

den Unternehmen zu befördern.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell