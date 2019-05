MONITOR: Aus Deutschland in die Obdachlosigkeit – Zehntausenden Flüchtlingen wird in Italien eine Unterkunft verwehrt

In kein anderes EU-Land hat Deutschland im

vergangenen Jahr so viele Flüchtlinge zurückgeführt wie nach Italien.

Doch dort landen viele von ihnen auf der Straße, ohne einen Anspruch

auf Unterkunft, Verpflegung oder medizinische Versorgung. Das ergaben

Recherchen des ARD-Magazins MONITOR. Möglich macht das ein

italienisches Gesetz: Schon wenn ein Asylbewerber eine

Sammelunterkunft für kurze Zeit und ohne Angabe von Gründen verlässt,

kann ihm das Recht auf Unterbringung entzogen werden.

Mindestens 40.000 Flüchtlinge haben deshalb allein in den Jahren

2016 und 2017 ihren Anspruch auf eine Unterkunft verloren. Dies

ergibt sich aus Auskünften ca. der Hälfte aller italienischen

Präfekturen gegenüber der italienischen Zeitschrift Altreconomia.

Nach MONITOR-Recherchen in verschiedenen italienischen Städten dauert

diese Praxis bis heute an und betrifft auch zahlreiche sog.

„Dublin-Rückkehrer“ aus Deutschland. Dies wird auch von

Hilfsorganisationen wie „Ärzte ohne Grenzen/Italien“ bestätigt. „Wir

haben immer mehr Menschen, die nicht untergebracht sind, Menschen,

die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben oder die keinen Zugang

zu elementaren Versorgungen haben“, sagt Marco Bertotto, der Sprecher

der Organisation.

Die Verweigerung einer Unterkunft verstoße eindeutig gegen

europäisches Recht, wonach Flüchtlingen mindestens Unterkunft,

Verpflegung und eine medizinische Grundversorgung gewährt werden

muss, sagt der Europarechtler Thomas Giegerich von der Universität

des Saarlandes. Die Bundesregierung müsse die Rückführung von

Flüchtlingen nach Italien daher sofort stoppen: „Wenn wir eine

Gesetzeslage haben in Italien, die dazu führt, dass Hunderte oder

Tausende Asylbewerber in die Obdachlosigkeit, ins

menschenwürdewidrige Existieren geschickt werden, dann darf

Deutschland solche Personen nicht mehr nach Italien rückführen, bis

die Lage in Italien sich ändert“.

Im Bundesinnenministerium wird aktuell „keine Notwendigkeit

gesehen, von der Entscheidungspraxis des BAMF abzuweichen“, heißt es

auf MONITOR-Anfrage. Es gelte der „Grundsatz des gegenseitigen

Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten der EU“. Das italienische

Innenministerium habe in einem Schreiben vom 08. Januar 2019

versichert, „dass Unterbringungseinrichtungen unter Berücksichtigung

der Bemühungen der italienischen Regierung, die Migrationsströme

deutlich zu verringern, für die Unterbringung aller Personengruppen,

die unter das Dublin-Verfahren fallen, geeignet sind.“

MONITOR, Das Erste, Donnerstag, 23.5.2019, 21.45 Uhr

