Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude: „Effektive Entwicklungszusammenarbeit vermeidet Fluchtursachen – Erfahrungen aus Äthiopien“ (FOTO)

Das Traditionsunternehmen Dallmayr trägt mit sozialem Engagementbeispielhaft zur Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen RegionenÄthiopiens bei

Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude, Vorsitzender des

Stiftungsrates der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms

Äthiopienhilfe, ist vor Kurzem von einer Äthiopienreise

zurückgekehrt. Er ist überzeugt, dass effektive

Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe und unter Mitwirkung der

Betroffenen, wie er sie in den Projektgebieten von Menschen für

Menschen beobachten konnte, Perspektiven für die Bevölkerung vor Ort

schaffen und fördern kann. Dies gelte besonders unter den in diesem

Jahr entstandenen neuen politischen Verhältnissen in Äthiopien.

„Die Menschen brauchen die Chance auf ein besseres Leben in ihrer

Heimat. Nur durch eine abgestimmte und effektive

Entwicklungszusammenarbeit sowie durch das soziale und nachhaltige

Engagement von Unternehmen lassen sich auf Dauer Fluchtursachen

vermeiden. Es muss unser aller Ziel sein, den Menschen in den

Entwicklungsländern eine berufliche Perspektive in ihrer Heimat zu

geben, und Familien vor Ort eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen“,

betonte Christian Ude nachdrücklich vor Journalisten in München. Ude

weiter: „In Äthiopien gibt es für uns Europäer keine Ausrede mehr,

Afrika sei ein Loch ohne Boden und man sehe kein Licht am Ende des

Tunnels. Vielmehr ist die jüngste Entwicklung seit der Wahl von

Ministerpräsident Abiy Ahmed äußerst ermutigend, wie der

Friedensschluss mit Eritrea nach 20 Jahren der Gewalt und

Feindseligkeit beweist, und auch die Gewährung von Freiheiten, die

lange Zeit schmerzlich vermisst werden mussten. Diese Signale der

Hoffnung müssen von Europa jetzt Ermutigung und Unterstützung

erfahren.“

Außerdem sei es sehr ermutigend, was er bei seiner jüngsten

Äthiopienreise erfahren habe. In der Projektregion Borena ist nach

behördlichen Auskünften beispielsweise die Geburtenrate von 3,2

Prozent (2011) auf 2,8 Prozent zurückgegangen (ist gleich 2,8

Geburten pro 100 Einwohner). Dies sei allein der Anhebung des

Lebensstandards, den höheren Bildungschancen und der Eröffnung von

Lebensperspektiven zu verdanken. „Darauf müssen wir uns auch in

Zukunft konzentrieren“, sagte der Stiftungsratsvorsitzende, „nicht

auf Beschimpfungen der hohen Geburtenrate, wie sie in bevormundender

Weise häufig in Europa geäußert werden.“

Über 50 Millionen gepflanzte Baumsetzlinge: 10 Jahre erfolgreiche

Kooperation zwischen Dallmayr und Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe

Das Unternehmen Dallmayr geht mit gutem Beispiel voran, wie sich

die Wirtschaft engagieren kann. Bereits seit 10 Jahren unterstützt

Dallmayr die Arbeit von Menschen für Menschen in Äthiopien. Seit 10

Jahren spendet die Alois Dallmayr Kaffee OHG (München) jeweils fünf

Baumsetzlinge pro 500 Gramm verkauftem sortenreinen äthiopischen

Kaffee an die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms

Äthiopienhilfe. Insgesamt konnten so bisher über 50 Millionen Bäume

in Äthiopien durch Menschen für Menschen gepflanzt werden

(www.menschenfuermenschen.de).

„Aus den vielen kleinen Baumsetzlingen sind viele große Bäume

geworden“, freut sich Dr. Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung

Menschen für Menschen. „Ich bedanke mich beim Unternehmen Dallmayr

für die jahrelange Treue und Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön

geht auch an alle Käuferinnen und Käufer des Kaffees. Ohne sie hätten

wir nicht so viele Bäume in Äthiopien pflanzen können.“

Dr. Brandis weiter: „Staatliche Maßnahmen werden langfristig nicht

ausreichen, die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika nachhaltig

zu ändern. Wir brauchen Unternehmen, wie Dallmayr, die einen echten

Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit vor Ort leisten. Wir freuen

uns deshalb sehr, dass Dallmayr die langjährige Partnerschaft mit uns

nicht nur fortsetzt, sondern uns zukünftig bei weiteren Projekten in

Äthiopien unterstützt. Damit können wir fortan noch mehr integrierte

Maßnahmen im Bereich Bildung, Gesundheit und Umwelt umsetzen. Dies

ist beispielhaft für viele Unternehmen in Deutschland.“

Neue Perspektiven bilden

„Wir freuen uns, die langjährige Partnerschaft mit der Stiftung

Menschen für Menschen fortzusetzen und starten gemeinsam ein weiteres

Projekt: Wir bauen für mehr als 1.000 Kinder im Alter von 7 bis 16

Jahren eine Schule“, freut sich Simone Werle, Leitung Public

Relations. Mit dem Bau der ersten Dallmayr-Schule und der kompletten

Ausstattung – vom Mobiliar, über Schulmaterial, bis zu den Büchern –

begleitet Dallmayr die Kinder auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft.

Denn vor allem in den ländlichen Regionen ist vielen Kindern und

Jugendlichen der Zugang zu Bildung verwehrt.

Bis heute hat die Stiftung Menschen für Menschen 435 Schulen in

den entlegensten ländlichen Gebieten Äthiopiens gebaut. Gemeinsam mit

Dallmayr folgt jetzt eine weitere Schule im Projektgebiet Dano, rund

200 Kilometer westlich der Hauptstadt Addis Abeba.

Darüber hinaus sorgt das Unternehmen zukünftig mit dem Bau von

Brunnen, die ab November durch den Verkauf von Dallmayr Ethiopia im

Rahmen der Nachhaltigkeitswochen bei Rewe und Penny finanziert

werden, für sauberes Trinkwasser vor Ort.

Den Fortschritt beider Projekte können interessierte

Ethiopia-Liebhaber ab Mitte November auf der Dallmayr Webseite unter

www.dallmayr.com/ethiopia sowie auf der Dallmayr Facebook Seite

verfolgen.

Wesentlich ist die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen

„Wir werden unsere Arbeit darüber hinaus den neuen Gegebenheiten

in Äthiopien anpassen und unsere Arbeit und Projekte auf weitere

Gebiete ausweiten und verstärkt neue Schwerpunkte setzen, wie

beispielsweise die gezielten Maßnahmen zur Schaffung von

Arbeitsplätzen und Wertschöpfungsketten“, erklärt Dr. Sebastian

Brandis. „Die Menschen müssen auf lange Sicht selbständig die

Probleme meistern können und eine positive wirtschaftliche

Entwicklung nehmen, damit nicht die Flucht nach Europa die einzige

Lebensperspektive bleibt.“

Geplant ist die stärkere Förderung von sogenannten Kooperativen,

zum Beispiel im Bereich der Honig- oder Ölproduktion, um damit die

einzelnen Aktivitäten einer Wertschöpfungskette in einer Region

aufzubauen.

Christian Ude: „Ohne Jobs und Einkommen gibt es keine Perspektive

und keine Hoffnung im eigenen Land. Gerade in Äthiopien, einem Land,

in dem der Altersdurchschnitt unter 18 Jahren liegt, brauchen vor

allem junge Menschen in den ländlichen Regionen eine Beschäftigung

mit einem regelmäßigen Einkommen. Es müssen dringend Jobs vor allem

im Agrar- und im Handwerksbereich entstehen. Dazu brauchen wir die

Hilfe aller gesellschaftlichen Gruppen.“

Über Menschen für Menschen:

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass…?“. Die Stiftung

trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale

Fragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in

zwölf Projektgebieten mit über 650 fest angestellten und fast

ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

