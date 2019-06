Muslime in der Sozialen Arbeit – Einblicke in interkulturelle Alltagswelten

Simone Krüger teilt in „Muslime in der Sozialen Arbeit“ das Wissen ihrer langjährigen Erfahrungen im interkulturellen und religiösen Kontext. Sie ist selbst in der Sozialen Arbeit tätig und spricht in ihrem Buch mit Präzision die wichtigsten Themen rund um die alltägliche Arbeit mit gläubigen MuslimInnen an. Der erste Teil des Buches gibt Einblicke in interkulturelle Alltagswelten. Die Autorin beleuchtet verschiedene Aspekte, die in Begegnungen mit Menschen aus dem orientalischen Kulturkreis wichtig sein können. Im zweiten Teil des Buches richtet Simone Krüger den Fokus auf die islamische Religion. Wer allerdings von einem Islamverständnis lesen möchte, welches in vielen muslimischen Ländern noch vorherrscht und traditionell-orthodoxe Gruppen auch medial in Europa verbreiten, wird enttäuscht werden. Es werden vielmehr die Stimmen und die Meinungen in den Vordergrund gerückt, die religiöse Texte und Quellen als Grundlage und Chance für die Integration betrachten und für eine freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung stehen.

Das informative Buch „Muslime in der Sozialen Arbeit“ von Simone Krüger ist ein „Must-have“ für pädagogische Fachkräfte in sozialen Einrichtungen, Lehrkräfte an Schulen und ehrenamtlich Tätige und alle anderen Leser, die sich umfassend über unterschiedliche kulturelle und religiöse Aspekte in der Begegnung mit Menschen aus dem orientalischen Kulturkreis informieren möchten. Sie erhalten in „Muslime in der Sozialen Arbeit“ einen großen Reichtum an Impulsen für den interkulturellen Kontext.

„Muslime in der Sozialen Arbeit" von Simone Krüger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-3587-3 zu bestellen.

