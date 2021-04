MZ zu Baden-Württemberg/Regierungsbildung

Aus Kretschmanns Sicht ist das verständlich. Mit 72 Jahren gewöhnt man sich nur noch ungern an neue Leute. Überdies ist eine Dreier-Koalition anspruchsvoller als die Fortsetzung eines Zweier-Bündnisses, mit dem man schon Erfahrung hat. Und abgesehen davon mag er sich einfach nicht reinreden lassen. Das gilt für die Grünen in Berlin. Ihnen wäre eine Ampel in Stuttgart im Vorfeld der Bundestagswahl zupass gekommen. Neben einer Juniorpartnerschaft mit CDU und CSU und einer heiklen grün-rot-roten Perspektive hat dort die Grün-Rot-Gelb-Fantasie Flügel erhalten.

