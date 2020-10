MZ zu Corona

Für Bund und Länder folgt daraus die Aufforderung, sich in der Frage der innerdeutschen Reisebeschränkungen endlich auf eine einheitliche Linie zu einigen. Was sollen die Bürger von einem Beschluss halten, der erst Einigkeit suggeriert, dann aber durch Protokollerklärungen und anschließende Interviews der Länderchefs wieder zerpflückt wird. Das ist genau die Art von Politik, die zum Verdruss führt und eben nicht dazu, dass die Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen. Da davon auszugehen ist, dass die Hygiene- und Schutzmaßnahmen überall in Deutschland auf einem hohen Niveau sind, sollte ungeachtet unterschiedlicher Infektionszahlen auf jegliche Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands generell verzichtet werden.

