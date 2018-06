Nach Randale in Asylbewerberunterkunft: Aiwanger/FREIE WÄHLER fordert bayerische Staatsregierung zum Handeln auf

Nach den massiven Ausschreitungen vom Mittwoch in

der Asylbewerberunterkunft im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis

Mühldorf) fordert der Vorsitzende der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion,

Hubert Aiwanger, schnelle Konsequenzen für die Randalierer:

„Wer offenbar wegen gesperrter Kühlschränke einen stundenlangen

Aufstand begeht, seine Unterkunft verwüstet, Möbel aus dem Fenster

wirft, so dass es Hundertschaften von Polizei und Feuerwehr

erfordert, ist eine Dauergefahr für die Innere Sicherheit und muss

das Land verlassen. Ministerpräsident Söder und die CSU hatten in

ihrem Asylpapier angekündigt, –wer in Unterkünften randaliert, hat

sein Gastrecht verwirkt–. Waldkraiburg ist der Lackmustest für die

Glaubwürdigkeit der CSU-Asylpolitik. Wenn hier nicht zeitnah

Konsequenzen – bis hin zu Freiheitsentzug und Beendigung des

Aufenthaltsrechts – erfolgen, verspielt der Staat jede

Glaubwürdigkeit.“

