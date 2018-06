Arcadis und Techstars arbeiten zusammen, um innovative Lösungen zur Verbesserung urbaner Lebensqualität zu entwickeln

Arcadis, das führende globale Planungs- und

Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser

hat mit Techstars, dem internationalen Business-Accelerator-Netzwerk

eine globale Partnerschaft zum Identifizieren und Weiterentwickeln

innovativer Start-ups vereinbart. Ziel dieser Kooperation ist es,

durch die Unterstützung ausgewählter Start-up-Unternehmen im Einklang

mit der Unternehmensvision von Arcadis Lösungen und Technologien für

die Zukunftsfähigkeit von Städten auf den Markt zu bringen.

Mit dem Entwurf einer nachhaltigen Vision für die Zukunft der

Stadt als erfolgreichem Lebensraum nimmt Arcadis seine Verantwortung

als Markt- und Meinungsführer wahr. Gemäß seiner

Unternehmensstrategie „Creating a sustainable future!“, investiert

das Unternehmen aktiv in die Entwicklung innovativer

technologiebasierter Konzepte für urbane Mobilität, Lebensqualität

und Klimaresilienz.

Der „Arcadis City of 2030 Accelerator, Powered by Techstars“ ist

eine konkrete Aktion, um diesen Anspruch zu verwirklichen. Das

Programm konzentriert sich auf digitale Technologien und innovative

Lösungen. Die Bewerbungsphase startet im Juli, das Projekt läuft

Anfang 2019 an. Arcadis wird den ausgewählten Start-up-Unternehmen

ein Team von Mentoren zur Seite stellen, das mit Fachwissen,

Kundenbeziehungen und Branchenkenntnissen unterstützt. Die

Erkenntnisse aus diesem Prozess und die Außenperspektive der

Start-up-Entrepreneure werden Arcadis helfen, innovative Lösungen für

seine Kunden zu entwickeln.

Stephan Ritter, Arcadis Group Executive Innovation and

Transformation, erklärt: „Die Bedeutung unserer Partnerschaft mit

Techstars ist für unsere Branche von großer Bedeutung. Unseres

Wissens ist es das erste Mal, dass ein Unternehmen unseres Zuschnitts

mit einem marktführenden Business-Accelerator kooperiert, um die

Wertschöpfung für seine Kunden exponentiell zu verbessern.

Wir erleben aktuell umfangreiche Veränderungen überall auf der

Welt. Mit diesem Programm wollen wir sicherstellen, dass wir auch

weiterhin aus führender Position die besten und innovativsten Ideen

zur Verbesserung der Lebensqualität auf den Markt bringen. Darum

laden wir innovative Start-ups dazu ein, sich mit ihren Ideen für

eine Teilnahme zu bewerben „.

„Die Arbeit mit und das Lernen von Start-ups ist entscheidend für

die Entwicklung von Arcadis. Wir sind überzeugt, dass Techstars der

richtige Partner für große, etablierte Unternehmen ist, die bereit

sind, sich proaktiv neu zu erfinden“, ergänzt Marcus Herrmann, CEO

von Arcadis Europe Central.

David Brown, Gründer und Co-CEO von Techstars, sagt: „Als

weltweites Netzwerk, das Unternehmern zum Erfolg verhilft, ist

Techstars stolz darauf, seine europäische Präsenz mit einem neuen,

von Mentoren gesteuerten Accelerator auszubauen. Durch die

Partnerschaft mit Arcadis haben die Start-up-Unternehmen des

Programms Zugang zu ausgewiesenen Smart-City-Experten, die ihnen

helfen können, ihr Geschäft mit Blick auf die Zukunft der Städte auf

ein neues Level zu heben“.

Zeitleiste: Arcadis City of 2030Accelerator, Powered by Techstars

– Juli 2018 – Start des Auswahlprozesses

– Januar 2019 – Beginn der Programmphase

– April 2019 – Demo-Tag

Arcadis ist das führende globale Planungs- und

Beratungsunternehmen für „Natural and Built Assets“. In

Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendung

unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-,

Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen

herausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamten

Lebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerte

unserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70

Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wir

unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für

menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die

Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu

verbessern. www.arcadis.com

Techstars ist das weltweite Netzwerk, das Unternehmern zum Erfolg

verhilft. Die Gründer von Techstars kooperieren mit anderen Gründern,

Experten, Mentoren, Alumni, Investoren, Community Leadern und

Unternehmen, um deren Geschäft auszubauen. Techstars betreibt vier

Geschäftsbereiche: Techstars Startup Programs, Techstars

Mentorship-Driven Accelerator Programs, Techstars Corporate

Innovation Partnerships und den Techstars Venture Capital Fund.

www.techstars.com

