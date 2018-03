Neue OZ: Neue OZ – Gespräch mit Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland.

Muslim-Zentralrat will Beauftragte für

Nachrichtendienste und Kampf gegen Rassismus

Vorsitzender Mazyek vor Kabinettsbericht zur NSU-Affäre: Wenn sich

das Denken nicht ändert, gibt es neue Opfer

Osnabrück.- Vor der Vorlage eines Regierungsberichts zu

Konsequenzen aus der NSU-Affäre hat der Zentralrat der Muslime in

Deutschland (ZMD) die Pläne des Gesetzgebers als unzureichend

kritisiert. In einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

(Montag) sagte ZMD-Vorsitzender Aiman Mazyek, Gesetze alleine würden

kaum etwas bewirken, „wenn nicht das Denken der handelnden Akteure

sich ändert“. Leiste die Politik dies nicht, „werden sich weitere

Katastrophen in unserem Land ereignen, und wir werden wieder neue

Opfer beklagen“, warnte Mazyek. Vor diesem Hintergrund schlug der

ZMD-Vorsitzende neue Aufsichtsstellen für die Geheimdienstarbeit und

den Kampf gegen Rassismus vor. So brauche Deutschland einen

„Antirassismusbeauftragten, der insbesondere dem Parlament einen

jährlichen Bericht vorlegt“. Dieser solle etwa „behördliche

rassistische Fehlentwicklungen erfassen und ihnen durch

Antirassismus-Coaching und Sensibilisierungsmaßnahmen

entgegenwirken“. Ferner solle das Amt eines

Nachrichtendienstbeauftragten geschaffen werden. Nach dem Vorbild des

Wehrbeauftragten solle dieser gemeinsam mit dem Parlamentarischen

Kontrollgremium die Arbeit der Geheimdienste überwachen.

Justizminister Heiko Maas (SPD) und Innenressortchef Thomas de

Maizière (CDU) hatten am Donnerstag im Bundestag erklärt, mehrere

Gesetzespläne seien als Folge der NSU-Affäre bereits in Arbeit. Diese

Woche wollen sie dem Kabinett darüber berichten, wie sie die

Empfehlungen des NSU-Ausschusses umsetzen wollen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207