Neue Studie: Beschäftigte wollen deutlich mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten / IG BCE diskutierte auf Zukunfts-Workshop über die Arbeitswelt von Morgen

„Die Arbeit der Zukunft wird nicht nur

digitaler, sondern auch demokratischer“, so fasste Volker Weber,

Landesbezirksleiter der IG BCE Hessen-Thüringen, die Ergebnisse einer

unabhängigen Studie zusammen, die seine Gewerkschaft in Auftrag

gegeben hatte und die am Samstag im Rahmen eines Zukunfts-Workshops

seiner Gewerkschaft veröffentlicht wurde.

Das Berlin Institut für Partizipation hatte dazu über 1.000

Beschäftigte der Chemiebranche befragt. Die Ergebnisse waren

eindeutig: Über 87 Prozent der Befragten wollen stärker in

innerbetriebliche Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Bislang

gibt es solche Angebote aber nur rund in der Hälfte der Unternehmen,

allerdings mit steigender Tendenz.

Dies bedeutet aus Sicht der Gewerkschaft auch neue

Herausforderungen für Betriebsräte: „Neben der Digitalisierung werden

wir in Zukunft auch die Demokratisierung im Fokus behalten müssen.

Das eine darf nicht ohne das andere gedacht werden“, sagte Volker

Weber.

Im Rahmen des Zukunfts-Workshops diskutierten zahlreiche

Vertrauensleute und Betriebsräte der IG BCE in Hessen und Thüringen

über die aktuellen Megatrends der Arbeitswelt und die richtigen

Antworten der Gewerkschaft auf die damit verbundenen

Herausforderungen. Beginnend mit der Workshop-Reihe will die

Gewerkschaft auch in ihrer eigenen Arbeit neue Formen der Teilhabe

ihrer Mitglieder entwickeln und erproben.

Für Volker Weber ist dies auch eine gesellschaftliche Aufgabe:

„Mehr Mitwirkungsmöglichkeiten in allen Bereichen der Gesellschaft

machen unsere Demokratie stärker und widerstandsfähiger gegen

undemokratische und populistische Strömungen. Dies ist auch eine

Aufgabe der Sozialpartner.“

