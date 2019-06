NOZ: Drehbuchautor beklagt mangelnde Wertschätzung

Drehbuchautor beklagt mangelnde Wertschätzung

Grimmepreisträger Holger Karsten Schmidt: Werden teilweise wie

Menschenmaterial behandelt – Stuttgarter Tatort-Ermittler erfunden

und dann nie wieder eine Folge geguckt

Osnabrück. Der Drehbuchautor und dreifache Grimmepreisträger

Holger Karsten Schmidt (53) beklagt eine mangelnde Wertschätzung

seines Berufsstands bei Film und Fernsehen: „Der Umstand der

Geringschätzung speist sich auch aus dem Umstand, dass viele Leute in

der Filmbranche nicht sonderlich interessiert daran sind, den Anteil

von Autoren am Film überhaupt zu benennen,“ sagte Schmidt im

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Dass wir zum

Teil nicht mal im Abspann auftauchen, zeigt aber auch, dass Autoren

ständig aus den eigenen Projekten geworfen, ausgetauscht und

teilweise wie Menschenmaterial behandelt werden – das muss man so

sagen.

Auch er selbst habe solche Erfahrungen machen müssen, berichtete

Schmidt weiter: „Ich habe mal über viele Jahre einen Film entwickelt.

Der Regisseur hat mich dann mit Deckung eines Sendermitarbeiters in

die letzte Überarbeitung vor dem Dreh geschickt, aber hinter meinem

Rücken wurde auf sein Betreiben hin bereits ein anderer Autor

engagiert, der ebenfalls bereit war, mir in den Rücken zu fallen,

während ich noch an der Überarbeitung saß. Ohne mir etwas davon zu

sagen, sollte der zwei Monate vor Drehbeginn das Buch umschreiben.

Und tat das auch. Der Regisseur und der Sendermitarbeiter haben mich

also arbeiten lassen, obwohl sie schon wussten, dass sie meine

Drehfassung nicht abnehmen werden.“ Diese „Dimension an Niedertracht“

sei auch ihm neu gewesen. Erst nachdem er Senderverantwortliche von

den Vorgängen in Kenntnis gesetzt habe, seien Regisseur und Redaktion

vom Sender ausgetauscht und sein Buch umgesetzt worden.

Ein Einzelfall sei dieser Vorgang nicht, sagte Schmidt: „Es gibt

ein durchaus alltägliches Phänomen, das Oliver Berben mal als

Regiehörigkeit bezeichnet hat: In dem Moment, in dem ein Regisseur an

Bord kommt, lassen Redaktion und Produktion ganz oft ihre

dramaturgische Überzeugung fallen, die sie zwei Jahre während der

Stoffentwicklung mit dem Autor gemeinsam getragen haben. Dann kommt

der Regisseur, will in einer Szene genau das Gegenteil von dem

inszenieren, was im Buch steht, und die sagen: Ja, das ist doch

super. Das haben wir auch schon immer gefunden. Obwohl sie zwei Jahre

lang exakt der gegenteiligen Meinung waren. Das ist leider nicht die

Ausnahme, sondern die Regel.“

Schmidt, der vor über zehn Jahren das Stuttgarter Tatort-Duo

Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) entwickelte und die

Drehbücher zu den ersten drei Folgen schrieb, hat sich seitdem keine

einzige Episode mit den beiden Ermittlern mehr angeschaut: „Ich kann

ja nur verlieren, weil es nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder legt

der nächste Autor so einen Super-Tatort hin, dass ich denke: Mist,

warum ist mir das nicht gelungen? Oder der nächste Autor macht es

schlecht, dann denke ich: Wie behandelt ihr meine Figuren? Aber ich

lese und höre, es läuft gut.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell