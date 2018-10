Neue Veranstaltungsreihe:»Der rote Teppich« in der Musikalischen Komödie

Im neu eröffneten Restaurant »Lortzing« rollt die Musikalische Komödie in der Spielzeit 2018/2019 regelmäßig den roten Teppich für prominente Gäste aus. Die neu entwickelte Veranstaltungsreihe »Der rote Teppich« soll in entspannter Atmosphäre Raum und Gelegenheit für unterhaltsame Abenden mit interessanten Gesprächen schaffen. Geplant sind insgesamt fünf Termine.

Es startet Dr. Skadi Jennicke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur der Stadt Leipzig, am Freitag, 5. Oktober 2018. Gemeinsam mit Intendant Prof. Ulf Schirmer erörtert Sie die Entwicklung der Leipziger Kulturlandschaft, spricht über die Bedeutung und Zukunft der Musikalischen Komödie in der Stadt und diskutiert auch die Notwendigkeit der anstehenden Sanierung in der kommenden Spielzeit.

Termin: 5. Oktober 2018, 20 Uhr, Restaurant Lortzing, Musikalische Komödie

Weitere Termine: 19. Oktober, 24. November 2018, 30. Januar, 24. Mai 2019