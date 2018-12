Neue Westfälische (Bielefeld): AKK ist neue CDU-Vorsitzende Das Kanzleramt im Visier Carsten Heil

Es gehört zum Wesen der Demokratie, die Wahl zu

haben und bei Wahlen zu verlieren. Es kommt darauf an, was Gewinner

und Verlierer aus dem Wahlergebnis machen. Können sie die persönliche

Konkurrenz vergessen oder zumindest ruhen lassen? Oder suchen sie und

ihre Unterstützer jede Gelegenheit, sich gegenseitig zu schaden, ohne

das gemeinsame Ziel zu verfolgen. Deshalb müssen sich die

Christdemokraten nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt

nicht unweigerlich zerlegen, was viele Beobachter erwarten. Die CDU

hatte in ihrer Geschichte oft Phasen erbitterten Streites, aber auch

Zeiten des Zusammenhaltes über Meinungsunterschiede hinweg. Das

übrigens meist, wenn es um Machtgewinn oder -erhalt ging. Und genau

darum geht es über den Parteitag hinaus. Da sind die

Bürgerlich-Konservativen pragmatischer als das linke Lager in

Deutschland, das sich wegen ideologischer Prinzipienreiterei

wiederholt gespalten und existenziell geschwächt hat. Annegret

Kramp-Karrenbauer hat in Hamburg eine starke Rede gehalten, politisch

klar und mit wichtigen persönlichen und emotionalen Anmerkungen

versehen. Friedrich Merz gelang es nicht, den Eindruck von gestern zu

sein, abzulegen. Er hatte seinen stärksten Auftritt erst nach seiner

denkbar knappen Niederlage. In der Haltung eines Gentlemans ruft er

zur Einheit auf und bittet die Partei, die neue Vorsitzende zu

unterstützen. Gleiches tut der klare Verlierer Jens Spahn, dessen

Zeit in der CDU sicher noch kommen wird. Für AKK wird es nun wichtig,

ihrer Partei klar zu machen, wie schlecht die CDU eigentlich dasteht.

Ohne die CSU kommt sie bei bundesweiten Umfragen nur noch auf 21

Prozent. Die SPD (14 Prozent) ist in trauriger Sichtweite, Anlass zu

Jubelrufen haben die Konservativen nicht. Von der einstigen stolzen

Volkspartei ist nicht mehr viel übrig. Die eigentliche Gefahr für die

CDU lauert nicht in der eigenen Spaltung, sondern in der Ignoranz,

die Realität wahrzunehmen. Die Schwäche der SPD wiegt sie in

Sicherheit, die Selbstbegeisterung über die Wahlmöglichkeit der

Vorsitzenden vernebelt die Sinne. AKK ist deshalb eine gute Wahl,

weil sie um diese Gefahr weiß und mit beiden Beinen in der

politischen Wirklichkeit steht. Das wird an ihrer eigenen Biografie

deutlich. Die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische

Situation ist heute völlig anders als vor 18 Jahren, als Angela

Merkel den Vorsitz übernahm. Die Mitte ist nicht mehr automatisch die

Mehrheit, weil deren Interessen unterschiedlich geworden sind. AKK

muss die Partei wieder von vorn führen und nicht abwartend von

hinten. Das erwarten die Mitglieder von ihrer neuen Chefin. Wenn ihr

das gelingt, kann sie ihrer Mentorin Angela Merkel auch ins

Kanzleramt folgen. Jedenfalls kann sie nach der CDU-Kanzlerkandidatur

greifen. Auch diese Entscheidung hat die Partei in Hamburg getroffen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell