FZ: Kein Mut zu Merz Kommentar der „Fuldaer Zeitung“ Samstag zum CDU-Parteitag

Wenn es lange unter der Oberfläche brodelt, wenn es

dort, wo sich Frustration und Verdruss Bahn brechen wollen, dauerhaft

keinen Durchbruch gibt, kommt es irgendwann zu einer gewaltigen

Eruption, die viel Schaden anrichten kann. Der Hamburger Parteitag

war im Gegensatz dazu ein Paradebeispiel dafür, wie die in der CDU

nach Merkels Rücktritts-ankündigung freigesetzte Energie positiv

kanalisiert wurde. So viel Demokratie, so viel Diskussion und so viel

Aufbruch waren selten in der Partei, in der 47 Jahre lang der

Vorsitzende nicht mehr in einer Kampfkandidatur bestimmt wurde. Bis

dann gestern um 16.58 Uhr das Wahlergebnis verkündet wurde und

Annegret Kramp-Karrenbauer mit 35 Stimmen Vorsprung gegen Friedrich

Merz gewonnen hatte: Ist das wirklich das notwendige Signal an Partei

und Land, das die CDU wieder zur alten 40-Prozent-Partei machen wird?

Es scheint, als habe die Delegierten im allerletzten Moment der

Mut verlassen, einen harten Schnitt zu machen und den dringend

notwendigen Neuanfang einzuleiten. Sicher, in mancher Hinsicht wäre

Merz ein Risiko gewesen: Hätte er mit der Kanzlerin kooperativ

zusammenarbeiten können – oder hätte er die große Koalition schon

bald gesprengt, um dann selbst ins Kanzleramt einzuziehen? Seine Rede

auf dem Parteitag jedenfalls war staatsmännisch, mitreißend – und

diesbezüglich voller Hinweise: Merz voll auf Attacke gegen die AfD,

Merkels Flüchtlingspolitik und die Abgabenlast vieler Bürger. Ein

„Weiter so!“, das war deutlich zu hören, wäre mit ihm nicht zu machen

gewesen.

Nun zieht mit Kramp-Karrenbauer eine Politikerin ins Adenauer-Haus

ein, die in vielen wichtigen Fragen zur Zukunft des Landes vage

bleibt, die eher für das System Merkel und Kontinuität steht als für

frischen Wind und große Visionen. Ein Kollege der „Welt“ hat mit der

Formulierung, die bisherige Generalsekretärin habe eine gewisse

„Empfänglichkeit für Sozialdemokratismen“, ihre bisherige Politik

treffend beschrieben. In der Tat ist davon auszugehen, dass AKK mit

Nahles & Co. konsensfähiger sein wird als ein CDU-Chef Merz.

Nein, ein Ruck wird mit Kramp-Karrenbauer weder durch die Union

noch durchs Land gehen. Dass sie die Flügel der Partei wieder

zusammenführt, der Kanzlerin auch mal deutlich Paroli bietet und der

AfD das Wasser abgräbt, all das ist nicht sehr wahrscheinlich.

Immerhin hat Merkel nach der Wahl deutliche Emotionen gezeigt: Sie

ist ihrem Ziel, die große Koalition als Kanzlerin bis 2021 zu führen,

mit AKK an der Parteispitze ein großes Stück näher gekommen. Das

Merz-Lager wird allerdings nicht locker lassen und weiter auf

Korrekturen dringen. Es wird darauf ankommen, wie es

Kramp-Karrenbauer gelingt, die mit Merkel Unzufriedenen einzubinden.

Sonst könnte die nächste Eruption schneller kommen, als der Partei

lieb ist. / Bernd Loskant

Pressekontakt:

Fuldaer Zeitung

Bernd Loskant

Telefon: 0661 280-445

Bernd.Loskant@fuldaerzeitung.de

Original-Content von: Fuldaer Zeitung, übermittelt durch news aktuell