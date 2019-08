Neue Westfälische (Bielefeld): Autobahn 2 als Unfallschwerpunkt in OWL Der Mensch ist wichtiger als die Technik Matthias Bungeroth

Es ist ein arbeitsreicher Sommer für die

Autobahnpolizei in Ostwestfalen-Lippe, die Rettungskräfte,

Feuerwehren, Autobahnmeistereien und allen die sonst noch daran

mitarbeiten, Unfällen auf der Autobahn 2 vorzubeugen. Wenn es dann

doch immer wieder zu Verkehrsunfällen kommt, haben diese Kräfte

ebenfalls mehr als genug zu tun, um Verletzte zu retten,

Fahrzeugwracks zu bergen, Feuer zu löschen und dafür zu sorgen, dass

der Verkehr möglichst rasch wieder fließen kann. All dies tun diese

Frauen und Männer mit hoher Professionalität, Einsatzbereitschaft und

einem Engagement, das oft über tariflich festgesetzte Regeln

hinausgeht. Es ist an dieser Stelle der Platz dafür, all den Kräften,

die diese Arbeit unter Einsatz ihrer Gesundheit und mit hohem Risiko

auch für ihr Leben im Dienste der Gemeinschaft tun, zu danken. Ein

Klasse-Job! Auch wenn tendenziell die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle

in den vergangenen Jahren eher rückläufig ist, steht das

Unfallgeschehen auf der verkehrsreichsten Trasse in

Ostwestfalen-Lippe stellvertretend für eine Entwicklung, die auch auf

anderen Autobahnen, Bundes- und sonstigen Straßen zu beobachten ist.

Das Mobilitätszeitalter stellt an Technik, aber insbesondere an die

Menschen, die hinter dem Steuer eines Kraftfahrzeugs, Lkw oder dem

Lenkrad eines Motorrads sitzen, immer größere Anforderungen. Denn

auch gute technische Hilfsmittel wie Notbremssysteme, Tempomaten,

Abstandswarner, Warnsysteme für tote Winkel und mehr ersetzen nicht

die Verantwortung der Verkehrsteilnehmer selbst. Werden die Grenzen

dieser Verantwortung überschritten, steigt die Gefahr von Unfällen

dramatisch. Das gilt für eine Autobahn wie die A 2, auf der Fahrzeuge

auf dicht nebeneinanderliegenden Fahrspuren mit oft extrem

unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind, ganz besonders.

Auch wenn die jüngste Unfallserie zumeist sehr unterschiedliche

Ursachen hat: Die komplexe Streckenführung mit Steigungen,

Gefällstrecken und unübersichtlichen Kurven macht das Fahren auf

dieser Trasse mit Sicherheit nicht einfacher. Die Erfahrung der

Vergangenheit zeigt: Ein Ausbau auf vier Fahrspuren pro Fahrtrichtung

wird das Problem nicht grundlegend lösen. Denn der Schwerlastverkehr

wird auf absehbare Zeit jedes Jahr zunehmen. Die Verkehrsdichte wird

bleiben. Es hängt vom Menschen ab, Unfälle zu vermeiden. Die Technik

darf uns nicht in Sicherheit wiegen.

