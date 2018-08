Neue Westfälische (Bielefeld): Bielefeld bietet zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen an Die Kommunen beweisen Mut Miriam Scharlibbe

Dass sich neben Bonn auch die ewigen Rivalen

Köln und Düsseldorf in einer Sache einig sind, ist an sich schon eine

Seltenheit. Dass aber auch Ostwestfalen und Rheinländer an einem

Strang ziehen, zeigt, um wie viel es bei dem offenen Brief etlicher

Bürgermeister an Angela Merkel geht. Um nicht weniger als

Menschenleben. Drei Wochen nach dem Angebot der Rheinstädte

zusätzliche Flüchtlinge, die aus Seenot gerettet wurden, aufzunehmen,

hat sich mit Pit Clausen der erste Bürgermeister einer OWL-Kommune

dem Vorhaben angeschlossen. Na bitte, geht doch! Wie schon auf dem

Höhepunkt des Flüchtlingszustroms 2015, beweisen die Kommunen ihre

Fähigkeiten als Krisenmanager. Während auf Bundesebene noch

gestritten wurde, ob wir das schaffen, haben viele Helfer in den

Städten und Gemeinden Taten sprechen lassen. Und obwohl viel schief

gelaufen ist – Bezirksregierungen von heute auf morgen Busladungen

mit Flüchtlingen in kleine Städte geschickt haben, provisorische

Häuser im Eilverfahren gebaut und leer stehende Kasernen

umfunktioniert werden mussten – ,die Kommunen haben es geschafft. So

ist es auch diesmal. Seit Wochen werden Seenotretter in Europa wie

Verbrecher behandelt, ihren Schiffen wird die Einfahrt in Häfen

verweigert und am Ende werden Menschen, die vor Krieg und Elend

geflohen sind, in Mini-Gruppen auf die Länder verteilt. Politiker und

sogar angesehene Medien diskutieren ernsthaft, ob es eine Option sei,

Menschen ertrinken zu lassen. In dieser Zeit beweisen Bürgermeister,

dass es noch Politiker gibt, die bereit sind mehr zu tun. Mehr als

das Gesetz ihnen zumutet. Sie handeln in dem Wissen, dass ihnen das

nicht nur Zuspruch einbringt. Die Kölner Oberbürgermeisterin wurde

bereits im Wahlkampf angegriffen, der Düsseldorfer OB erhielt zuletzt

Morddrohungen. Es braucht Mut, dem Stand zu halten. Ersten

politischen Gegenwind bekommt auch Pit Clausen zu spüren. Die CDU

kritisiert sein Angebot als Überholspur-Manöver. Dabei sollten

politische Kontrahenten auf lokaler Ebene in der Lage sein, sich von

Machtspielen im Bund zu lösen. Dafür hätten sie einen breiten

Rückhalt in der Bevölkerung: Jede Woche gehen mehr Menschen auf die

Straße, und solidarisieren sich mit den Seenotrettern. Und wer

übrigens immer noch glaubt, dass sich mit Hetze gegen Flüchtlinge und

AfD-Parolen Wähler gewinnen lassen, sollte sich die Umfragewerte der

CSU in Bayern angucken.

