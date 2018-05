Neue Westfälische (Bielefeld): CSU-Politiker greift den Rechtsstaat an Asyl-Debatte steht auf dem Kopf Thomas Seim

Man muss ideologisch sehr verbohrt sein, wenn

man vorgibt, mit einem Angriff auf den Rechtsstaat den Rechtsstaat zu

verteidigen. Der Frontalangriff des CSU-Landesgruppenchefs im

Bundestag, Alexander Dobrindt, auf die angebliche Bedrohung des

Rechtsstaates durch das geltende Asylrecht und dessen Durchsetzung

vor Gericht aber stellt den Rechtsstaat selbst in Frage. Nichts

anderes bedeutet es, wenn man mit ideologischen Kampfbegriffen

arbeitet, wie Dobrindt es tut: Von einer „Anti-Abschiebe-Industrie“

spricht der CSU-Chefideologe beispielsweise. Er nennt die Anrufung

von Gerichten „Klagewellen“, die die „Durchsetzung des Rechtsstaates

sabotieren“ sollen, spricht von „bewusst herbeigeführter

Überlastung“. Grenzen sieht Dobrindt überrannt, missachtet von

„Abschiebe-Saboteuren“. Der „Schutz der Täter“ werde „über den Schutz

der Bürger“ gestellt, der Rechtsstaat „von innen heraus“ bekämpft.

Das alles sind Formulierungen, die uns in der Geschichte ähnlich

bereits begegnet sind und im aktuellen rechtsradikalen Milieu

wiedergefunden werden können. Das ist antidemokratisch und

gefährlich. Es stellt dazu die politische Debatte darüber auf den

Kopf. Ein Teil der demokratisch legitimierten Parteien und ihre

Spitzen gefallen sich darin, aus Furcht vor einem vermeintlichen

Populismus das Geschäft des Populismus selbst zu besorgen. Statt mit

klarer Haltung die Werte einer demokratischen Grundordnung und ihrer

sehr gut funktionierenden Gewaltenteilung zu unterstützen und zu

festigen huldigen sie dem Irrglauben, man könne Wahlergebnisse

retten, indem man das Original kopiert und den Rechtsstaat angreift.

Das alles würde noch unberührt lassen, wenn man nicht in dieser

Politiker-Generation immer häufiger eine erschreckende

Gewissenlosigkeit gegenüber der gewachsenen demokratischen Kultur der

Bundesrepublik beobachten müsste. Erst an diesem Wochenende musste

auch FDP-Chef Lindner noch einmal nachbessern und erklären, dass sein

Beispiel von der Angst vor Ausländern in der Schlange vor der

Bäckerei von ihm nicht als Alltagsrassismus gemeint sei. Dieses Land

steht an einem Scheideweg. Gefragt sind aufrechter Gang und

politische Kultur. Beides ist zwingend erforderlich für den Bestand

unserer Demokratie. Beides zu verteidigen gegen den Populismus

ängstlicher Kleinparteien wie der CSU und der FDP ist der Auftrag der

politischen Führung. Man erwartet sie von dieser Bundesregierung –

mindestens von den Führungsfiguren in ihr, die nicht der CSU

angehören.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell