Neue Westfälische (Bielefeld): Debatte um Geld für Kinder im Ausland Reines Sommerloch-Theater Lothar Schmalen

Mitten in das politische Sommerloch platzt die

vermeintlich skandalträchtige Nachricht: Immer mehr Kindergeld fließt

ins Ausland. Am stärksten zugenommen hat die Zahl der Empfänger aus

Osteuropa. Als dann das Thema von leichtfertigen Oberbürgermeistern –

die übrigens für die Zahlung von Kindergeld gar nicht zuständig sind

– mit Missbrauch von Sozialleistungen und kriminellem Sumpf in

Verbindung gebracht wird, ist das Aufregerthema angerichtet. Dass

ausgerechnet der sozialdemokratische Oberbürgermeister aus Duisburg,

Sören Link, an der Spitze dieser aufgeregten Debatte marschiert,

wirft kein gutes Licht auf ihn. Sachlichkeit fällt in Deutschland

inzwischen schwer, wenn es um Flüchtlinge oder Ausländer geht.

Deshalb seien hier ein paar Hinweise zur Einordnung der Fakten

erlaubt, die der aufgeregten Diskussion zu Grunde liegen. Knapp

270.000 Kinder im europäischen Ausland (darunter übrigens auch 31.000

Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit) erhalten Kindergeld vom

deutschen Staat, das sind rund 25.000 mehr als im Vorjahr. Zum

Vergleich: Insgesamt zahlt der deutsche Staat Kindergeld für 15

Millionen Kinder. Insgesamt flossen 2017 343 Millionen Euro für

Kinder im Ausland. Zum Vergleich: Der Staat zahlte knapp 36

Milliarden Euro Kindergeld aus. Damit flossen im vorigen Jahr weniger

als ein Prozent der Kindergeldzahlungen ins Ausland. Die allermeisten

der Bezieher von Kindergeld für Kinder im Ausland sind übrigens nicht

Sinti und Roma aus Bulgarien, sondern Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmern aus Polen, gefolgt von Tschechien, Kroatien und

Rumänien. Dass es unter den Beziehern einige Betrüger gibt, gehört

zur Wahrheit. Selbstverständlich muss ihnen das Handwerk gelegt

werden. Es sind nicht die Kindergeldzahlungen ins Ausland, die über

unseren künftigen Wohlstand entscheiden. Ein viel entscheidenderes

Problem dürfte der Facharbeitermangel sein. Deutschland braucht

dringend eher mehr denn weniger qualifizierte Fachkräfte aus dem

Ausland. Dass viele von ihnen Kinder zu Hause haben, verwundert

nicht. Wir sollten das Aufregerthema Kindergeld für ausländische

Kinder als das betrachten, was es ist: reines Sommerloch-Theater.

