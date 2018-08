Allg. Zeitung Mainz: Bereicherung / Kommentar von Friedrich Roeingh zur allgemeinen Dienstpflicht

Es gibt Themen, die von Anfang an begeistern. Und es

gibt Themen, für die die Zustimmung mit der Zeit wächst. Der Vorstoß

zur Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Menschen

gehört dazu. 60 Prozent spontane Zustimmung der Bürger in den ersten

Umfragen sind schon gut. Aber diese Zustimmung ist garantiert

ausbaufähig. Wenn sich Genossen, Grüne, Liberale und Linke

reflexartig gegen eine solche Dienstpflicht aussprechen, dann

sprechen sie schon nur noch für einen Teil ihrer Anhängerschaft. Und

die SPD zeigt mit ihrer Reaktion mal wieder, wie weit sie sich von

ihrer Basis, bzw. ihrer ehemaligen Basis entfernt hat. Eigentlich

hätte sie selbst das Thema auf die politische Tagesordnung setzen

sollen, statt CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer damit punkten

zu lassen. Was passt besser in eine Zeit sozialer Vereinzelung als

ein allgemeiner sozialer Dienst? Was wäre ein besseres Rezept gegen

den Virus der Selbstoptimierung, als ein Jahr lang für andere etwas

zu tun? Nie zuvor haben junge Menschen so viele Freiheiten genossen

wie heute. Nie zuvor haben junge Leute so viele Bildungschancen

bekommen wie heute. Nie zuvor standen jungen Leuten so viele Türen

auf wie heute. Schulzeit verkürzt, Wehrdienst abgeschafft,

Studienzeit verkürzt. Und dann diskutieren wir über einen einjährigen

Dienst an der Allgemeinheit wie über eine Freiheitsberaubung?

Ein ganzer Strauß an Chancen steht dieser Pflicht gegenüber: Junge

Leute wachsen heute in ihrer sozialen Gruppe und in ihrer

Bildungsschicht immer isolierter auf. Durch das Gemeinschaftsjahr

werden diese Monokulturen durchmischt. Junge Leute übernehmen

Verantwortung, in einer Zeit, in denen ihnen die Erwachsenen immer

mehr Verantwortung abgenommen haben. Junge Menschen lernen zu geben

und sie lernen, wie zufrieden geben machen kann. Junge Leute lernen

Berufsfelder kennen, die ihre Eltern ihnen niemals empfohlen hätten.

Junge Talente werden sozial geerdet, bevor sie als High-Performer

durchstarten können. Und nicht zuletzt: Schulabbrecher und

Leistungsverweigerer erfahren zu einem entscheidenden Zeitpunkt ihrer

Biografie, dass sie gebraucht werden. Was soll eigentlich so

unanständig konservativ daran sein, den gesellschaftlichen

Zusammenhalt zu fördern? Deshalb an alle liberalen, grünen und

sozialen Demokraten: Wir drehen die Uhr noch einmal zehn Tage zurück

und fangen mit der Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht noch

einmal von vorn an.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Danielle Schwarz

Newsmanagerin

Telefon: 06131/485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell