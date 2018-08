Neue Westfälische (Bielefeld): Streit um den Bau von Windkraftanlagen Egoismus ist ein schlechter Berater Carina Schmihing

Die Nerven bei vielen Menschen in OWL liegen

blank. Lärm und nächtliche Beleuchtung großer Windkraftanlagen stören

ihren Schlaf. Um ihrem Ärger Luft zu machen, haben sie sich in

zahlreichen Bürgerinitiativen organisiert. Sie wollen die oft

Hunderte Meter hohen Anlagen nicht vor ihrer Haustür. Der

CDU-Fraktionsvize Carsten Linnemann will die Interessen dieser

Menschen – nämlich Bürger seines Wahlkreises – ernst nehmen und

Gesetze ändern. Dass sich ein Bundestagsabgeordneter für die Wünsche

seiner Wähler stark macht, ist immer richtig und demokratisch. Doch

gehen die Konsequenzen in diesem Fall weit über die Grenzen

Ostwestfalen-Lippes hinaus – und sind viel schwerwiegender als ein

Einschnitt ins Landschaftsbild. Wenn die Gesetze so geändert werden,

wie Linnemann es will, reduzieren sich die Flächen, auf denen künftig

noch Windparks gebaut werden können, auf ein Minimum. Dabei ist die

Windenergie der wichtigste Faktor der erneuerbaren Energieformen. Die

unter einem Kraftakt vereinbarten Pariser Klimaziele sind für

Deutschland ohne den Ausbau von Windparks kaum erreichbar. Linnemann

fordert – aber bleibt jede Antwort schuldig, woher die fehlende grüne

Energie kommen kann. Er will Wählergeschenke auf Kosten des

Klimaschutzes verteilen. Das ist nicht nur egoistisch, sondern setzt

hart erkämpfte Ziele großen Gefahren aus. Gerade jetzt, wo Hitze und

Dürre ins Bewusstsein rücken, welche Konsequenzen der Klimawandel

hat, sind die Äußerungen des prominenten CDU-Politikers umso

fahrlässiger.

