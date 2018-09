Neue Westfälische (Bielefeld): Der Kampf gegen AfD und andere rechte Bewegungen Mit allen Mitteln des Rechtsstaats Lothar Schmalen, Düsseldorf

In Köln ruft die AfD ihre Sympathisanten auf:

„Leute, werdet Schöffen.“ In Dresden macht es die fremdenfeindliche

Pegida-Bewegung nicht anders. In Remscheid tauchen auf der

Schöffen-Bewerberliste vier Personen auf, die sich in der

rechtsextremen „Pro-Deutschland“-Bewegung engagieren. Die Bedrohung

der deutschen Demokratie von rechts hat eine neue Stufe erreicht.

Nach den Erfolgen der Rechtspopulisten, deren Grenzen zum

Rechtsextremismus immer fließender werden, wollen sie jetzt als

nächste Stufe die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats

unterwandern. Nur so sind die Aufrufe der Demokratiefeinde an ihre

Sympathisanten, sich für ein Schöffenamt zu bewerben, zu verstehen.

Die Demokraten sollten diese Unterwanderungsversuche im Keim

ersticken. Wenigstens da, wo die Schöffen noch nicht für die nächsten

fünf Jahre gewählt sind, müssen die Verantwortlichen die Bewerber

noch einmal sorgfältig prüfen. Dabei sind vor allem die Kommunen

gefordert, die die Kandidatenlisten zusammenstellen. Übrigens sind

die Bewerber dort am ehesten persönlich bekannt. In diesem Punkt hat

NRW-Justizminister Peter Biesenbach recht. Dass er sich aber strikt

weigert, das Problem überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, geschweige

denn, den Kommunen und Wahlausschüssen vor Ort bei dieser

sorgfältigen Prüfung zu helfen, macht sprachlos. Wie soll die

drohende Unterwanderung der Justiz verhindert werden, wenn

ausgerechnet der Justizminister die Bedrohung nicht ernst nimmt? Um

es klar zu sagen: Die Rechtsextremisten und die sich ihnen immer mehr

annähernden Rechtspopulisten gehören mit allen rechtsstaatlichen

Mitteln einer wehrhaften Demokratie bekämpft. Zu den Kampfmitteln

gegen die Feinde der Demokratie gehört übrigens auch die Rhetorik der

politischen Auseinandersetzung. Sie darf, ja, sie muss scharf und

deutlich sein, um klar zu machen, dass Deutschland sich die

Demokratie nicht ein zweites Mal in der Geschichte von ihren Feinden

zerstören lässt – auch wenn sie im Deckmäntelchen der Legalität

daherkommen. Aber diese Rhetorik muss sich unterscheiden von den

Tiraden der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten. Trotz aller

emotionalen Erregung darf sie nicht ins Persönliche abrutschen.

Dieser Fehler ist gestern im Bundestag dem SPD-Abgeordneten Johannes

Kahrs und leider – am Schluss seines ansonsten mitreißenden Auftritts

– auch Martin Schulz unterlaufen. So einfach sollte man es den

Gaulands und Weidels von der AfD nicht machen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell