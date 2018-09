Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Generaldebatte: Merkel glättet die Wogen von Reinhard Zweigler

Selten ging es bei einer Generaldebatte im

Bundestag so heftig, so polemisch, so hart zur Sache wie gestern. Und

das lag einmal an der Brandrede von AfD-Chef Alexander Gauland. Der

ehemalige CDU-Mann machte Merkel und ihre Flüchtlingspolitik als

größte Gefahr für den öffentlichen Frieden in Deutschland aus. Doch

nicht die angegriffene Kanzlerin, sondern ihr einstiger

SPD-Herausforderer Martin Schulz konterte die Attacken des

AfD-Politikers. Dabei ließ Schulz seinen Emotionen freien Lauf. Wer,

wie Gauland, alle Schuld den Migranten gebe, agiere wie einst die

Nationalsozialisten, die in ihrer Propaganda Juden für alle

Missstände verantwortlich gemacht – und so millionenfachem Mord an

ihnen den Boden bereitet hatten. Die Kanzlerin dagegen ging, wie

üblich, nicht auf die AfD und ihre Attacken ein. Sie versuchte

vielmehr, die Wogen zu glätten. Was allerdings in der extrem

aufgeheizten Stimmung kaum möglich war. Zu Recht hat die

Regierungschefin aber darauf hingewiesen, dass die berechtigte Trauer

und die Empörung über die Tötung eines jungen Mannes in Chemnitz –

offenbar durch zwei Migranten, von denen einer längst hätte

abgeschoben sein müssen – nicht zu Hetze und Gewalt missbraucht

werden dürfen. Zum Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg

Maaßen sagte Merkel allerdings nichts. Dabei war ein klares Wort von

ihr erwartet worden. Nachdem der Behördenchef seine Äußerungen zu den

Vorfällen in Chemnitz immer weiter relativiert – möglicherweise, um

seinen Job zu behalten – wollte Merkel offenbar nun nicht wieder Öl

ins Feuer der Auseinandersetzung mit Seehofer gießen.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell