Neue Westfälische (Bielefeld): Der Literaturnobelpreis wird ausgesetzt Sexismus in Nobel-Kreisen Heike Krüger

Die Schwedische Akademie steckt in einer

schweren Krise. Nicht der Literaturnobelpreis an sich ist

angeschlagen, sondern auch das Gremium, das ihn verleiht. Es hat

allen Grund, sich ein einjähriges Moratorium aufzuerlegen, um seine

Angelegenheiten zu ordnen. Der Belästigungs- und Korruptionsskandal

um den Ehemann des zurückgetretenen Akademie-Mitglieds Katarina

Frostenson unterstreicht, was man längst weiß: Selbst ein so

ehrwürdiges Konsortium wie die Schwedische Akademie ist vor

Auswüchsen wie sexueller Belästigung und Korruption nicht gefeit.

Nach Monaten der #MeToo-Debatten kann die Akademie nicht einfach zur

Tagesordnung übergehen und den Preis wie jedes Jahr mit großem

Brimborium verleihen. Die Pause gibt Zeit zum Nachdenken und für

Diskussionen. Darüber, was eigentlich los ist in den Systemen, dass

selbst vielfältig gebildete Menschen auf archaische

Unterwerfungsmuster oder schlicht die schnelle Impulsbefriedigung

verfallen, denen Frauen immer wieder zum Opfer fallen. Man darf

versichert sein, dass es das immer gegeben hat. Der Unterschied ist

nur, dass jetzt endlich viele den Mut finden, es anzuprangern. Zu

klären ist, wer Übergriffe deckt und Vorwürfe verschleiert. Und

warum. Auch, warum Frauen lieber den Mund halten, als die Karriere zu

riskieren. Die zu Recht geführte Diskussion über das fragwürdige

Frauenbild mancher Zuwanderer muss um das Kehren vor der eigenen

Haustür erweitert werden. Dem Literaturnobelpreis wird die Pause

nicht schaden. Vorausgesetzt, sie wird gut genutzt.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell