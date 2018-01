Neue Westfälische (Bielefeld): Die schwarz-gelbe Landesregierung und ihre Pläne für 2018 Das Jahr der Wahrheit Lothar Schmalen, Düsseldorf

Erst wochenlange, am Ende aber erfolglose

Sondierungen über eine Jamaika-Koalition zwischen CDU/CSU, FDP und

Grüne, dann das Ringen um eine erneute Große Koalition zwischen

CDU/CSU und SPD – Armin Laschet, der nicht nur Ministerpräsident von

Nordrhein-Westfalen, sondern auch stellvertretender

Bundesvorsitzender seiner Partei ist, hat sehr viel Zeit in Berlin

verbracht, seitdem er Regierungschef in Düsseldorf ist. Unter dem

großen Engagement des CDU-Politikers in Berlin hat die Arbeit der

Landesregierung möglicherweise doch mehr gelitten, als Laschet es

zugeben will. Jedenfalls könnte das einer der Gründe sein, warum die

Zustimmungswerte für die schwarz-gelbe Landesregierung schon gut ein

halbes Jahr nach Regierungsantritt deutlich sinken. Dazu kommt sicher

auch der Erwartungsdruck, den CDU und FDP vor der Wahl selbst

aufgebaut haben, nämlich weniger Staus auf den Autobahnen in NRW

bewirken und das Sicherheitsgefühl der Bürger schnell wieder erhöhen

zu können – beides zentrale Wahlversprechen der ehemaligen Opposition

und jetzigen Regierung. 2018 ist nun das erste Jahr, in dem die neue

Landesregierung ihre Arbeit zwölf Monate lang voll entfalten kann.

Laschet selbst hat 2018 deshalb gestern im Düsseldorfer Landtag als

das „Jahr der Umsetzung“ bezeichnet. Auf der Agenda der

schwarz-gelben Landesregierung stehen viele Spiegelstriche: Ein neues

Polizeigesetz, sinkende Kriminalitätsraten, ein gesetzlicher Rahmen

für die Rückkehr zu G 9 an den Gymnasien, effizienteres

Baustellen-Management auf den Autobahnen, Wirtschaftsdaten, die NRW

im Vergleich zu den anderen Bundesländern besser als bisher da stehen

lassen – am Ende der zwölf Monate des Jahres 2018 werden die Bürger

beurteilen können, ob sie nach der Landtagswahl im Mai des

vergangenen Jahres wirklich eine bessere Landesregierung als bisher

bekommen haben. Deshalb wird 2018 für Laschet, Stamp und Co. nicht

nur ein Jahr der Umsetzung, sondern vor allem ein Jahr der Wahrheit.

Ministerpräsident Laschet hat möglicherweise selbst bemerkt, dass er

sich in diesem Jahr anders als in den vergangenen Monaten mehr um

sein Nordrhein-Westfalen kümmern muss. Wer Ohren hat zu hören, der

höre: „Ich werde in diesem Jahr viel in NRW unterwegs sein“, kündigte

er in der Landespressekonferenz an. Nach der Regierungsbildung in

Düsseldorf und den Turbulenzen in Berlin muss Laschet in diesem Jahr

jedenfalls liefern.

