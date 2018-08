Neue Westfälische (Bielefeld): Doppelbelastung für Betriebsrentner Ungerechtigkeit stoppen Carolin Nieder-Entgelmeier

Während die Große Koalition über eine

Rentengarantie bis 2040 streitet, sorgen viele Millionen Deutsche

privat für ihre Altersvorsorge vor. Der Leitgedanke „Wer im Alter gut

leben will, sollte sich nicht auf die staatliche Rente verlassen“,

gilt heute mehr denn je. Arbeitnehmer sparen über Jahrzehnte, um sich

und ihre Familie im Alter abzusichern. Zudem wirbt die Politik für

die Betriebsrente als zweite Säule der Altersvorsorge. Doch die

private Absicherung entpuppt sich für immer mehr Versicherte als

Minusgeschäft. Das beweist die Doppelbelastung für Versicherte, die

eine betriebliche Altersvorsorge als Direktversicherung über ihren

Arbeitgeber abgeschlossen haben und 18 Prozent der Auszahlungssumme

an die Krankenkasse abgeben müssen. Schuld daran ist ein Gesetz der

rot-grünen Bundesregierung aus dem Jahr 2004. Seitdem müssen

Versicherte Sozialabgaben auf ihre Betriebsrente zahlen. Allerdings

gilt das Gesetz nicht nur für Neu-, sondern auch für Altverträge.

Also auch für die Versicherten, die vor 2004 eine Betriebsrente in

dem Glauben abgeschlossen haben, dass sie darauf keine Sozialabgaben

zahlen müssen. Diese rückwirkend vereinbarten Abgaben sind nicht nur

unfair, sie gleichen einer Bestrafung der Versicherten, weil kaum

Rendite übrig bleibt. Wenn die Politik will, dass Arbeitnehmer die

Betriebsrente als zweite Säule der Altersvorsorge nutzen, dann muss

die Doppelbelastung für Versicherte abgeschafft werden. Dazu gehört

auch ein Ausgleich für die Versicherten mit Altverträgen. Anders

lässt sich das Vertrauen in die Rentenpolitik nicht zurückgewinnen.

