Neue Westfälische (Bielefeld): Elektroautos in Fahrschulen Absurde Norm für die Beinfreiheit Anneke Quasdorf

Das Leben eines umweltbewussten Menschen ist

anstrengend. Plastik vermeiden, immer Einkaufsbeutel dabei haben,

immer das Licht ausmachen, Auto stehen lassen und so weiter und so

fort. Besonders anstrengend sind allerdings die Wutzustände, in die

man gerät, wenn man von solchen Possen erfährt, wie den

Zulassungsproblemen von E-Autos für Fahrschulen. Weil sich der Prüfer

nicht ausstrecken kann, sind nur vier von rund 30 verfügbaren

Modellen erlaubt. Wo leben wir denn? Klar, kein Mensch weiß, ob

E-Mobilität in Fahrschulen schon verbreiteter wäre, wenn sich die

Betriebe auf dem Markt frei entscheiden könnten. Darum geht es aber

auch nicht. Worum es geht, sind die Schranken im Kopf, das

Klein-Klein auf dem Papier, das völlige Versagen an allen Fronten,

wenn es darum geht, Technologien, die dem Klimaschutz dienen (und die

wir immerhin haben, Himmeldonnerwetter!), selbstverständlich in

unseren Alltag zu integrieren. Der Klimawandel schreitet voran,

stetig und beharrlich. Und wir? Wir machen zwei Schritte vor und fünf

zurück. Solche Geschichten beweisen doch aufs Höhnischste, dass es

immer noch nicht angekommen ist, dass wir die Zeit für solche

Sperenzchen wie Platzbedarf auf der Rückbank nicht mehr haben. Und

ganz ehrlich? Ich komme mir langsam nicht mehr verantwortungsbewusst,

sondern schön blöd vor, wenn ich meinen Joghurt in Gläsern in

Jutetaschen zum Bus schleppe.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell