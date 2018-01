Neue Westfälische (Bielefeld): EU-Gericht lehnt Markenschutz für Erfolgsfilm ab Erhabener Goethe Thomas Seim

Wenn wir Deutsche auf jemanden stolz sind, dann

ist es unser Johann Wolfgang von Goethe. Was für ein Genie! Es ist

ungehörig, wenn man versucht, sich seiner für schnödes Geschäft zu

bedienen – oder, schlimmer noch, ihn dafür zu verunglimpfen, wie es

die Produzenten von „Fack ju Göhte“ planen.

Es ist nichts schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß,

als die Schüler allenfalls wissen sollen.¨(Wilhelm Meisters

Wanderjahre, 1821)

So ist es! In der Filmreihe „Fack ju Göhte“ wird diese Erkenntnis

des Klassikers in seinem oft romantisch missverstandenen Werk

offenbar. Keine Frage, es ist lustig, wie ein Nichtlehrer mit

unwissenden Schülern umgeht und sie zu Lernerfolgen bringt. Aber auch

wenn wir wissen, dass der Film satirisch überhöht, was an Schulen

geschieht: So sind Lehrer nicht. Auch nicht, wenn man mit der

Anspielung auf den Filmtitel den Alt-Meister für sich in Anspruch

nimmt.

Genieße mäßig Füll und

Segen, Vernunft sei überall âEUR¨zugegen. (Gedichte, 1827)

Das möchte man der Firma Constantin zurufen, die sich die

Markenrechte am Filmtitel sichern will. Nichts gegen den

Geschäftssinn kluger Investoren. Dass sie einen Film schufen, der das

Publikum begeistert und sie gut verdienen lässt – Respekt. Aber man

erwartet Respekt vor dem Kultur- und Lebensgefühl der Menschen. So

ist es richtig, dass die EU-Richter diesem Gewinnstreben Grenzen

setzen.

Die Weltgeschichte sammelt auf unsre Kosten sehr große Schätze.

(Briefe, 1812)

Immer wieder versuchen Manager, aus Allgemeingut ohne eigene

Leistung Geld zu schlagen, indem sie Markenrechte für Allerweltsdinge

reklamieren. Die Telekom zum Beispiel hat das mal mit einer – wie die

Richter sagten: – „konturlosen Farbe“ wie Magenta versucht. Sie

musste sie aber mit eigener Leistung als „Magenta Love“ zur

Firmenmarke ausbauen, um sie schützenswert zu machen. So ist es

recht! Bei der Begründung gegen „Fack ju Göhte“ indes stutzt man

etwas. Als geschmacklose und vulgäre Beleidigung bezeichnen Europas

Richter den Filmtitel. Das – mit Verlaub – macht das große Genie eher

klein. Da wäre Goethe selbst milder geblieben:

Ich hör es gern, wenn auch âEUR¨die Jugend plappert; das Neue

klingt, das Alte klappert. (Gedichte, Zahme Xenien, 1827)

Er ist und bleibt halt unser Goethe. Unser erhabener Goethe.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell