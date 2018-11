Neue Westfälische (Bielefeld): EU nimmt Brexit an Kleiner Hoffnungsschimmer Carsten Heil

Die europäischen Staats- und Regierungschefs

haben für die EU entschieden: Der Brexit-Vertrag wird gebilligt. Das

ist zum Heulen. Jedenfalls wenn Weinen eine Kategorie des politischen

Geschäftes wäre. Dass Großbritannien die Europäische Union verlässt,

ist und bleibt nicht nur traurig, sondern ist ein politischer,

menschlicher und wirtschaftlicher Fehler für beide Seiten. Er zeigt,

dass Volksbefragungen nicht immer so ausgehen, dass es zum Besten des

Volkes ist. Verantwortungslose Lügner vom Schlage eines Boris Johnson

und Nigel Farage haben die Briten zum Brexit-Votum verführt und ihre

Bürgerschaften gespalten. Den 27 Völkern und Staaten, die in der EU

verbleiben, sollte das Warnung sein, sich nicht auf Populisten und

Spalter einzulassen. Das gilt für die Ungarn, Italiener, Franzosen

und Polen genauso wie für jene Deutschen, die den Versprechungen der

AfD Glauben schenken. In der EU läuft nicht alles gut, aber etwas

besseres haben wir nicht. Die Union hat uns über Jahrzehnte

Wohlstand, Frieden und menschlichen Austausch mit Verständnis

füreinander gebracht. Das dürfen nicht ein paar Wirrköpfe zerstören.

Mit dem Beschluss der europäischen Staats- und Regierungschefs, das

Brexit-Verhandlungsergebnis zu akzeptieren, ist jetzt jedoch ein

weiterer Schritt Richtung Trennung gegangen. In diesem Beschluss

schimmert aber auch Hoffnung für Europa durch. Anders als von den

Populisten auf der Insel während des unseligen Referendums behauptet,

hat sich die EU nicht spalten lassen. Es ist den Brexit-Briten nicht

gelungen, die Staaten gegeneinander auszuspielen. Die EU hält

zusammen, wenn es darauf ankommt und zeigt damit, dass Europa und

auch die EU als politische und bürokratische Institution stärker ist

als die Kritiker und Nörgler es sich wünschen. Das schreckt

hoffentlich andere Völker ab, es den Briten gleich zu tun.

Zerstritten sind nur die Briten und vor allem deren politische

Parteien. Das macht sie nicht stärker. Maulheldentum hat schon immer

geschadet. Eine weitere kleine Hoffnung ist dieser Streit: Setzt sich

Premierministerin Theresa May im Unterhaus nicht durch, könnte doch

noch ein zweites Referendum die Folge sein. Mit hoffentlich anderem

Ergebnis.

