Neue Westfälische (Bielefeld): Forscher gehen radikalen Tendenzen in der Religion nach Schlüsselfragen unserer Zeit Matthias Bungeroth

Gibt es einen Zusammenhang zwischen

Radikalisierungsprozessen und Religiosität? Dieser spannenden Frage

gehen Wissenschaftler der Universitäten Bielefeld und Osnabrück nach.

Insbesondere haben sie dabei junge Muslime im Blick, die in jüngster

Zeit in Europa immer wieder durch Gewaltakte für Schlagzeilen gesorgt

haben. Es sind also gewissermaßen Schlüsselfragen unserer Zeit. Ihre

Beantwortung und die richtigen Schlüsse daraus könnten uns einer

Befriedung des gesellschaftlichen Zusammenlebens einen bedeutenden

Schritt näherbringen. Umso erstaunlicher ist es, dass das Fehlen

solider wissenschaftlicher Erkenntnisse zu diesem Themenfeld noch

nicht eher dazu geführt hat, ein solches Forschungsprojekt in Auftrag

zu geben. Das Bundesfamilienministerium übernimmt also eine wichtige

Vorreiterrolle. Denn letztlich geht es um nichts anderes als die

Frage, ob Terroristen wie jene, die das französische Satiremagazin

Charlie Hebdo, den Musikclub Bataclan oder den Flughafen von Brüssel

angegriffen haben, eher gewöhnliche Kriminelle mit auch muslimischer

Ausrichtung sind oder aus Überzeugung radikalisierte Muslime, die in

den Taten einen Ausdruck ihrer religiösen Ausrichtung sehen. Die

Beantwortung dieser Frage ist für die Bekämpfung des radikalen

Islamismus von entscheidender Bedeutung. Insofern kann man nur

hoffen, dass das Forschungsprojekt harte Antworten liefern kann.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell