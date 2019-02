Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Blutdrucksenker unter Krebsverdacht Informationen zum Schutz der Patienten Carolin Nieder-Entgelmeier

Die Verunsicherung bei Bluthochdruckpatienten

ist groß und nachvollziehbar. Der Rückruf des beliebten

Blutdrucksenkers Valsartan führte erst im Sommer 2018 zu einem

nachhaltigen Vertrauensverlust der Patienten. Nun gelangen die

Ergebnisse von Studien an die Öffentlichkeit, die die viel genutzten

Wirkstoffe Hydrochlorothiazid und ACE-Hemmer mit einem erhöhten

Krebsrisiko in Verbindung bringen. Für viele, die täglich und über

Jahre hinweg Blutdrucksenker einnehmen, folgt auf diese Nachrichten

oft eine quälende Ungewissheit. Die Folge sind häufig fatale

Kurzschlussreaktionen, die dazu führen, dass die Einnahme der

Blutdrucksenker abgebrochen wird. Obwohl die Gefahren des Abbruchs

einer Hochdrucktherapie ungleich größer sind, als das Risiko an Krebs

zu erkranken. Schuld daran sind oft verkürzte Darstellungen der

komplexen Materie und die fehlende Weitergabe von Informationen, auch

aufgrund fehlender oder überlasteter Hausärzte. Umso wichtiger ist

es, dass sich Patienten auf ihren Hausarzt, den ersten und

wichtigsten Ansprechpartner im deutschen Gesundheitssystem, verlassen

können. Im Gespräch mit dem Hausarzt, der Patient und

Krankengeschichte gut kennt, können mögliche Krebsrisiken durch

Medikamente in die richtige Relation gesetzt werden, um

Kurzschlussreaktionen, die lebensbedrohlich sein können, zu

verhindern.

