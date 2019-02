Westfalen-Blatt: Kommentar zum Missbrauchsfall Lügde

Stürmische Tage liegen hinter der lippischen

Polizei. Erst musste der Kripochef gehen, dann der Polizeidirektor.

Nun soll es, so will es der Innenminister, einen Neuanfang geben –

mit neuen Köpfen. Die reichen allerdings nicht, wenn nicht auch das

Denken ein anderes wird. Zu viel ist schiefgelaufen, für das die

jetzt abgesägten Beamten zwar die Gesamtverantwortung tragen. Die

Fehler wurden aber auf der Ebene der Sachbearbeiter und ihrer

unmittelbaren Vorgesetzten gemacht. Hier ist Selbstkritik vonnöten,

und die hat – so hört man – bei dem einen oder anderen auch schon

eingesetzt. Unlust und Inkompetenz vereinzelter Polizisten allein

können das Desaster aber nicht erklären. Man darf wohl unterstellen,

dass die Kripo nach der Anzeige einer Mutter Ende vergangenen Jahres

mit aller Kraft darangegangen ist, diesen Fall, der von Tag zu Tag

größer wurde, nach bestem Wissen aufzuklären. Aber vielleicht war das

Verfahren einfach zu groß für diese kleine Behörde? Hätten die

unterbesetzten Lipper nicht viel eher um Hilfe bitten müssen? Oder

wurde vielleicht befürchtet, ein Hilferuf könne im Innenministerium

als Schwäche ausgelegt werden? Fast im Tagesrhythmus kamen zuletzt

immer mehr Pannen ans Tageslicht, und in Düsseldorf schäumte

Innenminister Herbert Reul (CDU) von Mal zu Mal mehr. Sein

drakonisches Eingreifen mit dem Entsenden eines Sonderermittlers und

dem Fallenlassen zweier Führungskräfte hat jedenfalls einen Ruck

durch die Polizei gehen lassen. Die Ermittlungen im Fall Lügde sind

endlich in der richtigen Spur, und jeder beteiligte Beamte überlegt

sich zweimal, was er tut oder unterlässt. Dieser Druck ist vielleicht

nicht angenehm, aber er ist heilsam – zumindest für jene, die sich

bisher nicht so einen Kopf um ihre tägliche Arbeit gemacht haben.

Dabei setzt der Minister nicht nur auf Druck: Er hat auch die

Arbeitsbedingungen der Missbrauchsermittler deutlich verbessert –

personell und technisch. Dass dieses geschah, um sich vor Angriffen

der Opposition zu schützen, kann man unterstellen, muss man aber

nicht. Reul vermittelt durchaus glaubhaft den Eindruck, dass er

erschüttert ist, dass es ihm ernst ist, dass er die Pannen auch mit

den Augen der Opfer und ihrer Eltern sieht und auch daraus seine

Verantwortung ableitet. Auf Reuls Anordnung hin wird nun zwar

weiterhin geschaut, ob es in den vergangenen Jahren noch weitere

Versäumnisse in Lippe gegeben hat. Viel wichtiger ist aber, dass die

Ermittlungen in den Missbrauchsfällen jetzt zügig und gerichtsfest

weitergehen. Nicht mögliche Polizeipannen der Vergangenheit sollten

nun den Polizeialltag bestimmen, sondern der Blick nach vorne. Der

Kreis Lippe wird jedenfalls weiterhin einer der sichersten in NRW

sein. Trotz allem.

