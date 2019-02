Neue Westfälische (Bielefeld): Kommunalwahlrecht in NRW Stichwahl ist kein politischer Spielball Lothar Schmalen, Düsseldorf

Da soll sich noch ein Wähler zurechtfinden. Gilt

jetzt gerade die Stichwahl-Regelung bei Bürgermeister-Wahlen oder

nicht? Es scheint zu den Lieblingsbetätigungen schwarz-gelber

Regierungen in NRW zu gehören, erst einmal die Stichwahl wieder

abzuschaffen. Und genauso verlässlich führen die Rot-Grünen sie

wieder ein. Die, die die Stichwahl jetzt zur Abwechslung mal wieder

abschaffen wollen, berufen sich auf ein Urteil des

NRW-Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2009. Es erlaubte damals die

2007 erfolgte erste Abschaffung der Stichwahl als verfassungsgemäß

fügte aber wohlweislich hinzu, dass der Gesetzgeber gehalten sei, im

Blick zu behalten, ob das Wahlsystem die erforderliche demokratische

Legitimation auch künftig vermittele. Ob das Verfassungsgericht diese

Legitimation auch noch als gegeben sieht, wenn Bürgermeister mit 30

Prozent Stimmenanteil oder noch weniger gewählt werden, dürfte sehr

zweifelhaft sein. Dieser Auffassung zumindest sind alle

Rechtswissenschaftler, die in der Anhörung im Landtag auftraten.

Warum CDU und FDP dennoch auf der erneuten Wahlrechtsänderung

bestehen, bleibt ihr Geheimnis. So viel Trotz jedenfalls verkleinert

nicht den Verdacht, dass es zumindest der CDU, die zurzeit den

Umfragen nach die mit Abstand größere der kleiner gewordenen

Volksparteien ist, vor allem um parteipolitische Geländegewinne geht.

Tatsächlich waren in der Vergangenheit die SPD-Kandidaten bei

Stichwahlen erfolgreicher, als die CDU-Kandidaten. Ob dieser Verdacht

nun stimmt oder nicht: Das Ganze erinnert ein bisschen an den Streit

um das Sandschäufelchen im Kindergarten. Der gerade Stärkere bekommt

es. Nein, mit politischer Vernunft hat das alles nichts zu tun. Das

Wahlrecht als politischer Spielball der Parteien – so kann man

Demokratie auch in Verruf bringen.

