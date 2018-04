Neue Westfälische (Bielefeld): Kopftuchverbot für Mädchen im Gespräch NRW setzt wichtige Debatte in Gang Carolin Nieder-Entgelmeier

Das Kopftuch ist nicht nur ein Zeichen der

Religionszugehörigkeit, sondern auch ein Symbol des politischen

Islam, das für die Geschlechtertrennung und die Sexualisierung von

Frauen steht. Ein Symbol, das besonders befremdlich wirkt, wenn es um

Kinder geht, doch die Zahl der Mädchen mit Kopftuch in Kindergärten

und Grundschulen steigt. Deshalb ist die angestrebte Diskussion in

NRW über ein Kopftuchverbot für Mädchen wichtig. Der Vorstoß bringt

eine Debatte in Gang, die klären muss, ob sich muslimische Mädchen

ebenso frei wie muslimische Frauen frei für oder gegen ein Kopftuch

entscheiden können. Doch bevor die Debatte richtig in Gang kommt,

verweisen die Gegner des Vorstoßes auf den Applaus der Falschen,

einer der billigsten Waffen in der politischen Auseinandersetzung.

Dabei wäre es der Vorschlag der Landesregierung und vielen

Organisationen wie zum Beispiel Terre des Femmes wert, ohne Polemik

diskutiert zu werden. Ebenso voreilig verweisen Gegner wie schon in

der Debatte um antisemitische Übergriffe in der Grundschule auf

Einzelfälle, doch auch hier zieht das Argument nicht, weil Probleme

benannt werden müssen, um gelöst werden zu können. Nur weil die Zahl

der Mädchen mit Kopftuch nicht statistisch erfasst ist, dürfen die

Notrufe von Erziehern und Lehrern nicht ignoriert werden. Wichtig

ist, dass die Debatte um ein Kopftuchverbot nicht auf dem Rücken der

Mädchen ausgetragen wird.

