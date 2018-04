Neue Westfälische (Bielefeld): Laschet: Brexit könnte in NRW tausende Arbeitsplätze kosten / NRW-Ministerpräsident kritisiert Großbritannien wegen Gift-Affäre

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)

befürchtet, dass Nordrhein-Westfalen einen hohen Preis für den Brexit

zahlen muss. „Wenn die Briten ohne klare Regelungen aus der EU

austreten, dann kostet das bei uns tausende Arbeitsplätze. Plötzlich

könnten Zölle beim Güteraustausch mit einem unserer größten

Handelspartner zum Hemmnis werden“, sagte Laschet bei seinem

Redaktionsbesuch der in Bielefeld erscheinenden „Neuen Westfälischen“

(Freitagausgabe). Der CDU-Bundesvize warnte zugleich vor einer

Aussetzung des Schengener Abkommens über freie Grenzen in der EU. „An

der Grenze zu unseren Nachbarländern Belgien und Niederlande wieder

mit alten Grenzkontrollen anzufangen, Zollhäuschen und Schlagbäume zu

errichten, würde einen für uns ganz wichtigen, grenzüberschreitenden

Lebens- und Wirtschaftsraum zerstören“, sagte Laschet in dem

Interview. Der CDU-Politiker kritisierte damit den Vorschlag des

neuen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU), das Abkommen solange

auszusetzen, bis es der EU gelinge, ihre Außengrenzen wieder wirksam

zu schützen. Offene Grenzen seien auch deshalb wichtig, weil die

meisten Güter aus NRW über die Häfen Rotterdam und Antwerpen in die

Welt gingen und nicht über Hamburg.

Laschet übte außerdem scharfe Kritik an dem Vorgehen des

Noch-EU-Mitglieds Großbritannien im Fall des russischen Ex-Agenten

Skripal und sieht einen Verstoß gegen das Völkerrecht: „Ich finde,

wenn man wie die Briten fast alle NATO-Staaten zur Solidarität

aufruft, dann müssen die Belege sicher und stichhaltig sein“, sagte

Laschet der Zeitung. Wenn britische Laborforschungen aber jetzt

selbst sagten, dass Belege für die Herkunft des Giftes fehlten,

erhöhe das nicht die Glaubwürdigkeit in einer so heiklen

Angelegenheit. „Klare Kante in der Außenpolitik erfordert auch klare

Belege für das Fehlverhalten der anderen Seite. Das ist Grundprinzip

des Völkerrechts“, sagte Laschet. Der NRW-Regierungschef stellte

damit die Berechtigung der westlichen Sanktionen gegen Russland in

Frage. Die NRW-Wirtschaft leidet bereits unter erheblichen Einbußen

wegen der Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit der Annexion

der Krim und dem Konflikt mit der Ukraine.

