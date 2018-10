Neue Westfälische (Bielefeld): Neues Organspendegesetz verabschiedet Spahn muss die Chance nutzen Carolin Nieder-Entgelmeier

Endlich debattiert in Deutschland auch die

Politik über eine Neuausrichtung der Organspende. Mit Blick auf

10.000 schwerkranke Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, hat

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Debatte in Gang

gesetzt, die längst überfällig war. Mit dem neuen Organspendegesetz

sorgt Spahn dafür, dass in einem ersten Schritt Krankenhäuser ab 2019

für Organspenden besser vergütet und die Transplantationsbeauftragten

gestärkt werden. Das Gesetz allein reicht jedoch nicht, um die Zahl

der Organspenden deutlich zu erhöhen. In einem zweiten Schritt wartet

mit der Einführung der Widerspruchslösung eine wesentlich größere

Herausforderung auf Spahn. Mit seinem Vorschlag, dass Menschen, die

einer Organspende zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprechen, nach

dem Tod Organe spenden können, solange die Angehörigen nicht

widersprechen, stößt Spahn auf großen Widerstand. In der emotional

geführten Debatte schüren Kritiker mitunter Ängste, verbreiten

Halbwissen und verschweigen, dass der Grundsatz der Freiwilligkeit

einer Organspende auch mit der Widerspruchslösung erhalten bleibt.

Bislang bleibt Spahn trotz Gegenwehr auf seiner Linie und kämpft für

die Widerspruchslösung. Mit Blick auf den neu zu besetzenden

CDU-Parteivorsitz ist der Zeitpunkt der Debatte denkbar ungünstig,

denn innerhalb seiner Partei finden sich besonders viele Gegner. Doch

die Debatte und die Aufmerksamkeit durch das Rennen um den

Parteivorsitz, bieten Spahn die Chance einer Profilierung.

Gleichzeitig kann er wichtige Schritte auf dem Weg zu der Einführung

der Widerspruchslösung gehen. Bleibt zu hoffen, dass er diese

Möglichkeit nutzt.

