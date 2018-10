WAZ: SPD-Landtagsabgeordneter Serdar Yüksel rettet AfD-Mitarbeiter das Leben

Serdar Yüksel (45), SPD-Landtagsabgeordneter mit

türkischen Wurzeln, aus Bochum hat am Mittwoch im

NRW-Landtags-Gesundheitsausschuss offenbar einem wissenschaftlichen

Mitarbeiter der AfD-Fraktion das Leben gerettet. Das berichtet die in

Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ,

Donnerstagausgabe). Der AfD-Mitarbeiter war mitten in der Sitzung mit

schwersten Herzproblemen zusammengebrochen. Yüksel, der gelernter

Intensiv-Krankenpfleger ist, stellte einen Herzstillstand fest und

begann sofort erfolgreich mit der Herzdruck-Massage. Die

FDP-Abgeordnete Susanne Schneider – ebenfalls eine erfahrene

Krankenschwester – übernahm die Mund-zu-Mund-Beatmung. Die

Wiederbelebung funktionierte, der Patient soll nach einigen Minuten

wieder ansprechbar gewesen sein, hieß es. Nach zehn Minuten trafen

Rettungssanitäter ein, der Patient wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Serdar Yüksel war zufrieden, dass er sein Fachwissen in einer solchen

Notsituation anwenden konnte. „Da hilft man einfach spontan“, sagte

er der WAZ. Yüksel war bis zu seiner Wahl ins NRW-Landesparlament 15

Jahre lang Intensivpfleger im Marienhospital Gelsenkirchen und hat

Gesundheitsmanagement studiert.

