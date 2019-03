Neue Westfälische (Bielefeld): Preissteigerungen bei Paketzustellungen Zeit zum Umgewöhnen Noah Matzat

Erwarten wir zu viel, dass uns Pakete bis an die

Haustür gebracht werden? Wahrscheinlich schon. In unserer heutigen

schnelllebigen Zeit, in der die Boten den gesamten Wagen voller

Pakete haben und unter einem unheimlichen Druck stehen, müssen sich

die Kunden daran gewöhnen, mehr Versandkosten zu bezahlen oder eben

die paar Meter bis zur nächsten Paketstation zu laufen. Und es gibt

weitere Gründe, warum Paketstationen in Zukunft ihre

Daseinsberechtigung haben werden. Die Straßen sind voll genug. Die

Autos der Paketdienste verstopfen die Innenstädte zusätzlich. Würden

diese nur noch zu ausgewählten Depots fahren und dort alle Pakete

abliefern, dann wären die Innenstädte der Zukunft ein Problem los. Es

wäre außerdem nicht der erste Premiumservice, für den die Deutschen

bereit wären, mehr Geld zu bezahlen. Sind doch schon Netflix und

Spotify ein Luxus, den die Menschen sich freiwillig leisten.

