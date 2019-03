Westfalen-Blatt: Kommentar zum Gesetz zur Staatsbürgerschaft

Manchen wird sie in die Wiege gelegt, andere

müssen Jahre warten und erst einen Einbürgerungstest bestehen, wieder

andere würden sie gerne haben, erhalten sie aber nie: die deutsche

Staatsbürgerschaft. Mit kaum einem anderen Pass kann man so viele

Länder visafrei bereisen wie mit dem deutschen. Vor Ort hat der

Unternehmer, Journalist, Pilger oder Tourist bei Problemen Anspruch

auf Hilfe durch die eigene Botschaft. Das gilt selbstverständlich

auch für die, die im Ausland etwas tun, was weltweit oder nur im

Gastland als Verbrechen eingestuft wird. Nicht mehr gelten aber soll

es nach einem Gesetzentwurf der Bundesregierung für die, die sich

künftig als Kämpfer einer ausländischen Terrormiliz anschließen. Sie

sollen das Staatsbürgerrecht verlieren – und damit auch das Recht,

nach Deutschland zurückkehren zu dürfen. Gut, werden viele sagen, die

nicht Tür an Tür mit einem Terroristen vom sogenannten Islamischen

Staat leben wollen. Allein: Das wird das neue Gesetz, sofern die

Mehrheit im Bundestag zustimmt, nicht verhindern können. Andernfalls

wäre es spätestens vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden.

»Nulla poene sine lege« heißt ein Kernsatz des Rechtsstaats. Ein

Gesetz darf nur den bestrafen, der nach Inkrafttreten dagegen

verstößt, und mit einer Strafe belegen, die schon zum Zeitpunkt der

Tat im Gesetz vorgesehen war. Statt Schaufensterpolitik zu machen,

sollte sich Deutschland darauf konzentrieren, dass die IS-Kämpfer für

ihre grausamen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden – natürlich

in rechtsstaatlich fairen Prozessen. Und wo ist das besser garantiert

als im eigenen Land? Immerhin ist ein Großteil hier aufgewachsen, hat

sich in einem ersten Schritt hier radikalisiert. Sicher, der Nachweis

muss schon auch geführt werden. »Nulla poene sine maleficio« – keine

Strafe ohne vorherige Straftat. Im Übrigen gälte dies auch für den

Entzug der Staatsbürgerschaft. Auch dafür muss die Mitgliedschaft in

einer terroristischen Vereinigung nachgewiesen werden. Das geplante

Gesetz setzt voraus, dass die mutmaßlichen Täter eine zweite

Staatsbürgerschaft besitzen. Was aber ist, wenn ihnen auch diese

entzogen wird? Die etwa zwölf Millionen Staatenlosen in der Welt sind

arm dran. Nicht umsonst hat das Staatsbürgerrecht im Grundgesetz

einen hohen Stellenwert. In der Zeit des Nationalsozialismus war der

Entzug für Juden mit doppelter Staatsbürgerschaft und ihre

anschließende Ausweisung ein Schritt auf dem Weg nach Auschwitz. Das

ist nun überhaupt nicht zu vergleichen mit der heutigen Situation, wo

der Anspruch auf Sicherheit vor Terrorismus die Politiker zum Handeln

führt. Trotzdem sollte bei jeder Einschränkung grundlegender Rechte

abgewogen werden: Ist sie notwendig? Was bringt sie? Und was geben

wir dafür an rechtlichen Grundsätzen auf?

