Neue Westfälische (Bielefeld): Reformen im Gesundheitswesen Ideologen versus Besitzstandswahrer Wolfgang Mulke, Berlin

In kaum einem anderen Politikfeld prallen

ideologische und wirtschaftliche Interessen so heftig aneinander wie

im Gesundheitswesen. Das macht rational angemessene Entscheidungen

nahezu unmöglich. So könnte auch die mögliche große Koalition an

diesem Konflikt scheitern. Die SPD beharrt auf einem Ende der

Zwei-Klassen-Medizin. Die bürgerlichen Parteien wollen den Status Quo

mit gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen erhalten. Dabei

muss das Gesundheitssystem über kurz oder lang den gesellschaftlichen

Veränderungen angepasst werden. Für eine Bürgerversicherung, in die

auch die Selbstständigen und Beamte Beiträge einzahlen müssten,

spricht die große Ungerechtigkeit bei der Verteilung der

medizinischen Leistungen. Privatpatienten bekommen schneller Termine

beim Facharzt oder erhalten im Krankenhaus Einzelzimmer und Besuch

vom Chefarzt. Diese Ungleichheit zu beseitigen ist ein berechtigtes

Anliegen, dass allerdings zu einer ideologischen Grundhaltung

geworden ist. Den Verfechtern geht es in erster Linie um die

Finanzierung eines Gesundheitssystems für alle durch eine stärkere

Beteiligung der Besserverdienenden an der Finanzierung. Die Gegner

treiben unterschiedliche Motive. Ärzte fürchten um die üppige

Vergütung, die sie für die Behandlung von Privatpatienten erhalten,

Beamte um die großzügige Alimentierung ihrer Gesundheitsversorgung

durch die Beihilfe ihrer Arbeitgeber. Liberale sorgen sich um den

Wettbewerb im Gesundheitswesen und malen das Szenario einer

Einheitskasse an die Wand, die bei steigenden Ausgaben Leistungen

einschränkt. Wirklich durch Fakten belegbar ist diese Sorge nicht. Es

gibt in anderen Ländern Mischformen, die alle in die Finanzierung

einbeziehen, sozial ausgewogen sind und trotzdem einen Wettbewerb

zwischen Leistungsanbietern ermöglichen. Auch hat die medizinische

Versorgung nicht gelitten. So haben die Niederlande zum Beispiel 2006

eine Pflichtversicherung eingeführt, die alle Bürger dieselbe Prämie

kostet. Geringverdiener erhalten einen Zuschuss. Diese Police

garantiert die medizinische Grundversorgung. Wer bessere Leistungen

beanspruchen will, muss eine private Zusatzversicherung abschließen.

Die Schweiz hat ebenfalls eine Art Bürgerversicherung, ohne dass es

Klagen über die Versorgungsqualität gibt. Es geht also, wenn man,

statt auf Besitzstandswahrer oder Ideologen zu hören,

unvoreingenommen nach besseren Wegen sucht.

