Rheinische Post: Kommentar / Strom-Trickser = Von Antje Höning

Für Stromkunden bringt der Jahreswechsel nichts

Gutes. Dabei gibt es beste Voraussetzungen für sinkende Preise: Viele

Anbieter können den Strom günstiger beschaffen, erst jetzt schlägt

der Absturz der Großhandelspreise aus Vorjahren so richtig durch. Und

anders als sonst fallen sogar einige staatliche Umlagen wie die zur

Förderung des Ökostroms. Doch viele Versorger geben weder ihre

sinkenden Beschaffungskosten noch die sinkenden Abgaben an die Kunden

weiter. Lieber stecken sie das Geld ein, um ihre Gewinnmargen zu

sichern. Das gilt auch für die RWE-Tochter Innogy, die zu den teuren

Anbietern im Land zählt. Hier zahlt der wechselfaule deutsche Kunde

schon seit Jahren das Fehlen eines alternativen Geschäftsmodells.

Nach der Trennung von Peter Terium wird sich hoffentlich auch das

ändern. Zugleich sind an hohen Rechnungen viele Stromkunden auch

selbst schuld. 58 Prozent haben noch nie ihren Versorger gewechselt,

viele sind sogar noch im besonders teuren Grundtarif. Die

Liberalisierung des Strommarktes hilft nichts, wenn Verbraucher den

Wettbewerb nicht nutzen.

