Neue Westfälische (Bielefeld): SPD-Führung entscheidet am 24. Juni über Doppelspitze“

Bielefeld. Die SPD-Führung wird nach Angaben von

SPD-Fraktionsvize im Bundestag, Achim Post, auf ihrer Sitzung am 24.

Juni darüber entscheiden, ob die Partei künftig von einer

Doppelspitze geführt wird. Gegenüber der in Bielefeld erscheinenden

Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe) sagte der Mindener Abgeordnete

Post, er selbst sei lange für die Festlegung auf nur einen oder eine

Vorsitzende gewesen, sei aber heute offen für die neue Idee einer

Doppelspitze. Post, dem auch eigene Führungsambitionen in SPD-Partei-

und Fraktionsführung nachgesagt worden waren, sagte auf die Frage, ob

er sich selbst die Nachfolge von Andrea Nahles vorstellen könne,

darüber habe er sich „in den letzten doch sehr turbulenten Tagen und

Wochen keine Gedanken gemacht“. Er traue das zugegebenermaßen

schwierige Amt an der SPD-Spitze vielen in der Partei zu, die in

Bund, Ländern und Kommunen Verantwortung tragen – nicht nur

Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten. Zur Frage des

Verbleibs der SPD in der Großen Koalition sagte Achim Post, diese

Frage solle, wie vereinbart, Gegenstand einer Halbzeit-Bewertung der

ersten beiden Regierungsjahre sein.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell