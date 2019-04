Neue Westfälische (Bielefeld): Unternehmensverbandschef Kirchhoff: „Wir riskieren das Aus für Europa“

Arndt Kirchhoff, Präsident der

NRW-Unternehmensverbände, ist vor der anstehenden Europawahl besorgt.

„Wenn wir es nicht schaffen, die Menschen zur Wahl zu bewegen, dann

riskieren wir das Aus für Europa. Dann riskieren wir ein anderes

Europa. Europa muss demokratisch bleiben“, sagte der Unternehmer, der

auch Präsident des Verbands der Metall- und Elektroindustrie NRW ist,

der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen

(Donnerstagausgabe).

Kirchhoff warnt auch vor dem Brexit: „Wenn das Schlimmste

passiert, also ein harter Brexit, dann gibt es in Europa nur

Verlierer. Großbritannien verliert mehr, aber wir auch.“

Großbritannien sei Nordrhein-Westfalens drittgrößter Handelspartner.

„Deshalb kann ich nur hoffen, dass sich die Erkenntnis in England

noch Bahn bricht.“ Eine Option ist für Kirchhoff eine Zollunion mit

Großbritannien, wie es sie auch zum Beispiel mit der Türkei gibt.

Andernfalls würden alle Produkte ihre Zulassung verlieren.

