Neue Westfälische (Bielefeld): USA und Russland zielen im Syrien-Krieg aufeinander Neue Weltordnung gesucht Thomas Seim

Nein, die Zuspitzung der militärischen

Konfrontation in Syrien hat nicht die Dimension der Kuba-Krise der

1960-er Jahre. Noch nicht. Die Dimension der Raketensprache der

beiden Präsidenten aus den USA, Trump, und Russlands, Putin, weist

allerdings in diese Richtung. Wenn es bislang noch nicht klar war, –

seit dieser Woche ist sicher: Die Nachkriegsordnung aus der Zeit nach

dem letzten Weltkrieg ist zerstört. Die Staaten – alle Staaten müssen

sich neu orientieren. Für Russland ist seit längerem erkennbar, dass

Putin seine Legitimation für das Amt des Präsidenten vor allem darin

sieht, dass er den Status einer – auch von den USA – respektierten

Weltmacht zurückerlangt. Da ihm dazu die wirtschaftliche und die

reformatorische Kraft fehlt, setzt er auf die Druckmittel Energie-

und Außenpolitik der Stärke. Er hat aus dieser Haltung heraus die

Konfliktlagen in Georgien, der Ukraine und vor allem in Syrien

zugespitzt und setzt dort mit eiskaltem Machtkalkül auf militärische

Antworten gegen die Unabhängigkeits- und Freiheitsbestrebungen von

Nachbarvölkern. Nun aber steht ihm auf US-Seite in Präsident Trump

ein planloser Heißmacher gegenüber, der keine Koordinaten für die

Politik kennt – außer denen der Bedienung des eigenen Vorteils. Nicht

einmal die klassische, in den USA auch stets vorhandene

isolationistische Beschränkung ist in der Außenpolitik ablesbar. In

Geheimgesprächen mit China spalten die Volksrepublik und Trump

beispielsweise derzeit den pazifischen Raum nach dem klassischen

Prinzip der Ost-West-Konfrontation in Interessensphären. Der über

Jahre geschützte US-Verbündete Japan interessiert Trump dabei

offensichtlich nicht. Ähnlich muss man sich den Umgang Trumps mit den

bisherigen Partnern in Europa erklären. Trump ist unberechenbar. Es

kursiert bereits der von dessen eigenen Kabinettsmitgliedern

verbreitete Hinweis, dass niemand auch aus dem engeren Kreis die

erste Twitter-Botschaft des US-Präsidenten für den nächsten Tag

kennt. Es soll wohl ein Witz sein. Aber er funktioniert nicht mal im

Weißen Haus. Auch die Durchsuchungen und Erkenntnisse des

Sonder-Ermittlers gegen ihn machen Trump nicht gerade ruhiger in

seinen Beschlüssen. In der bislang geltenden Weltordnung spielte

Europa an der Seite der USA eine fest umrissene Rolle der

Partnerschaft und gegenseitigen Solidarität. Im jetzt heraufziehenden

Mittelmeer-Konflikt um eine neue Weltordnung kann es diese

uneingeschränkte Solidarität nicht mehr geben. Der Platz Europas kann

nicht an der Seite Trumps sein. Das ist anders als in der Kuba-Krise,

es macht den Konflikt aber fast noch gefährlicher. Selbst wenn man

Frankreich historisch eine Sonderrolle zubilligt: Ein Krieg um Syrien

ist nicht zu rechtfertigen, selbst wenn es gegen die Machtansprüche

des Iran in Nahost ginge. Einen Krieg darf es nicht geben! Eine

deutsche Beteiligung daran auch nicht! Bundeskanzlerin Merkel muss

das klarstellen. Schnell!

