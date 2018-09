Neue Westfälische (Bielefeld): Vom Verfassungsschutz-Präsidenten zum Staatssekretär Ein schlechtes Signal Friderieke Schulz

Um kurz vor achtzehn Uhr stand die Entscheidung

fest: Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen muss seinen

Posten als Präsident des inländischen Geheimdienstes räumen.

Erwartbar war diese Entscheidung spätestens seit Äußerungen von

Bundeskanzlerin Angela Merkels durchsickerten, sie habe sich zur

Ablösung Maaßens entschlossen. Die entschiedene Haltung des

Koalitionspartners SPD, aus deren Reihen auch die Koalitionsfrage mit

dem Fall Maaßen verknüpft wurde, ließ kaum einen anderen Schluss zu,

als dass die Tage des Präsidenten im Amt gezählt waren. Die

Begründung, man habe das Vertrauen in ihn verloren, war mehr als

schlüssig, die Entlassung demnach die einzig logische Konsequenz. Das

sahen trotzdem die CSU und Teile der CDU anders. Die Union hatte

Maaßen noch lange den Rücken gestärkt, es gab Stimmen, die eine

unehrenhafte Entlassung als absurd klassifizierten. Was würde

geschehen? Merkel hat nach all dem eine Lösung herbeigeführt, mit der

niemand so richtig, aber keiner so gar nicht leben kann. Keiner der

Koalitionspartner wurde brüskiert. Maaßen ist weg vom Amt und hat

einen herausgehobenen Posten erhalten, der ihn weich fallen lässt.

Das war scheinbar die einfachste Lösung. Aber ist die Entscheidung

deshalb auch richtig? Immer wieder hatte der oberste

Verfassungsschützer sich während seiner Amtszeit Fehltritte erlaubt.

Seine Äußerungen im Bezug auf Chemnitz sind nur die Spitze eines

aufgehäuften Skandal-Berges, dessen Entstehung bereits in die Zeit

vor seiner Berufung ins Amt des Präsidenten zurückreicht. Bei seinem

Antritt hatte er noch gesagt, sein Ziel sei es, das verlorene

Vertrauen der Bevölkerung in den Verfassungsschutz wieder

herzustellen. Das Gegenteil ist eingetreten und daran hat Maaßen

selbst den größten Anteil. Er hat immer wieder den Eindruck entstehen

lassen, sich dem rechten Rand der politischen Landschaft näher zu

fühlen, als dem Gesetz, der Pressefreiheit, der Justiz. So jemand

gehört Entlassen und nicht befördert. Auf die Frage, warum dieser

konsequente Weg nicht beschritten wurde, bleibt nur die Antwort, dass

alle Beteiligten die Koalition an der Causa Maaßen nicht zerbrechen

lassen wollten. Die AfD wird ohnehin versuchen, um Maaßen eine

Märtyrerlegende zu stricken. Mit Maaßens Entlassung zeigt die

Bundesregierung, dass sie den Schutz der Demokratie ernst nimmt.

Seine Beförderung ist dem Bürger hingegen nur schwer zu vermitteln.

