Neue Westfälische (Bielefeld): Vorwürfe gegen das Bielefelder BAMF Untragbarer Zustand Ingo Kalischek

Eine frühere Dolmetscherin berichtet von

regelmäßigen Formfehlern, falschen Übersetzungen und überfor-derten

Mitarbeitern im Bielefelder Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(BAMF). Eigentlich müssen einem diese BAMF-Mitarbeiter leid tun. Sie

baden aus, was auf höherer Ebene verbockt wurde. Keine Behörde ist

darauf vorbereitet, wenn von heute auf morgen die Grenzen öffnen und

Hunderttausende Flüchtlinge ins Land strömen. Allein im Jahr 2016

musste das BAMF rund 700.000 Asyl-Entscheidungen treffen. Natürlich

führt das zu chaotischen Zuständen in den BAMF-Stellen – nicht nur in

Bielefeld. Die Behörde musste innerhalb kürzester Zeit Tausende

Mitarbeiter einstellen. Die wurden in eisig kaltes Wasser geworfen

und mussten täglich einen Spagat machen: Einerseits sollten sie

möglichst schnell über Asylfälle entscheiden – und somit Klarheit für

die Asylbewerber und Kommunen schaffen. Andererseits sollten sie ja

nicht zu vorschnell Menschen ins Land lassen, die sich vielleicht als

Betrüger herausstellen. Keine leichte Aufgabe. Doch gerade weil die

BAMF-Mitarbeiter oftmals über nichts Geringeres als die Zukunft eines

Menschen entscheiden, muss man von ihnen ausreichende Qualifikationen

erwarten dürfen. Dass das lange Zeit nicht der Fall war – und es

vielleicht noch immer nicht überall ist – ist ein untragbarer

Zustand. Und letztlich durch nichts zu entschuldigen. Im Chaos der

BAMF-Stellen offenbaren sich die Schattenseiten und Schwachpunkte von

Merkels undurchdachter Flüchtlingspolitik. Ihr Satz „Wir schaffen

das“ dürfte für viele Beteiligte wie eine Farce klingen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell