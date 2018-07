Neuer Stern am Klassik Himmel

Hurra wir sind heute in die Top 100 unter meist verkaufte Klassik Alben bei iTunes Deutschland bis auf Platz 4 vorgerückt. Die Doppel CD von Kaiser Klassix Piano und Orchester 2 macht so gleich von Beginn an von sich reden. Der Komponist Ralf Christoph Kaiser hat hier 17 ausgewählte klassiche Orchester Werke zusammengefasst zu einer fulminanten Doppel CD. Die Musik strotzt vor Glück und Freude und könnte auch gut bei Filmproduktionen als Filmmusik zum Einsatz kommen. Ein Hörgenuss für Klassik Liebhaber.

Feiyr, ein Unternehmen der DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH mit Hauptsitz im bayerischen Vachendorf-Traunstein gehört zu den größten digitalen online Musik vertrieben in den Bereichen Musik, eBooks, Hörbücher, Hörspiele, Kinderlieder weltweit. Das Sortiment umfasst rund 1.187.295 Songs, 210.981 Musik Alben, 20.861 Musik Labels und 190.828 Interpreten. Gegründet 1993 von Armin Wirth, beschäftigt das Unternehmen derzeit 24 Mitarbeiter.