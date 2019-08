neues deutschland: Arbeitsministerium prüft Umsetzbarkeit von Kindergrundsicherung

Das Bundesarbeitsministerium prüft die Machbarkeit

einer Kindergrundsicherung. Das berichtet die in Berlin erscheinende

Tageszeitung „neues deutschland“ (Freitagsausgabe). „Eine mögliche

Kindergrundsicherung berührt nicht nur das Sozialrecht, sondern auch

das Steuer- und gegebenenfalls das Zivilrecht“, erklärte das vom

SPD-Politiker Hubertus Heil geführte Arbeitsministerium gegenüber

„neues deutschland“. Dieser Ansatz sei mit zahlreichen bisher

ungelösten Fragestellungen verbunden. Einige Varianten würden derzeit

im Rahmen des „Zukunftsdialogs“, an dem sich auch der Paritätische

Gesamtverband beteiligt, geprüft. Vor Abschluss dieses Prozesses sei

auch eine grobe Bewertung noch nicht möglich. Die damalige

SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hatte sich Anfang des Jahres für eine

Kindergrundsicherung ausgesprochen. Derzeit arbeitet die Partei an

einem eigenen Konzept.

