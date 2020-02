neues deutschland: Assanges Vater glaubt an Wettbewerb um Asyl für seinen Sohn

Der Vater des inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange,

John Shipton, hofft kurz vor Beginn der Anhörung im Auslieferungsverfahren auf

Asyl für seinen Sohn in Europa. “Ich denke, es wird zu einem Wettbewerb kommen,

wer denn den stärksten Schutz bieten kann – so sollte es zumindest sein”, sagt

Shipton im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung “neues

deutschland” (Montagausgabe). In der Schweiz etwa könnte sich Assange “von den

Folgen der Folter erholen” und anschließend Gastprofessuren in ganz Europa

annehmen. “Nach zehn Jahren Arbeit an der Schnittstelle zwischen Regierungen und

Information hat er sehr viel zu geben. Es wäre eine sehr feine Sache für Europa,

eine Stimme wie Julian im Herzen Europas sitzen zu haben”, so Shipton.

Dafür müsste Assange, der seit April 2019 in britischer Haft sitzt, zunächst

freigelassen werden und dürfte nicht an die USA ausgeliefert werden. An diesem

Montag beginnt die Anhörung über ein entsprechendes Ersuchen aus Washington in

London. Nicht nur wegen dieses Verfahrens habe der Fall Assange internationale

Bedeutung. “Ich habe realisiert, dass es sich um ein globales Problem handelt.

Die Unterdrückung von Journalisten ist ein globales Problem. Und wenn es nicht

jetzt gelöst wird, wird es den Geschmack und den Geruch des kommenden

Jahrhunderts bestimmen. Wo auch immer Washington die Oberhand behält.” Shipton

verteidigt die Arbeit seines Sohnes für die Enthüllungsplattform. “Julian ist

für die Wahrheit, und er verifiziert alles, was auf Wikileaks publiziert wird,

sehr genau. Alles, was auf Wikileaks publiziert wird, kommt aus der Bevölkerung,

und es geht um den Schutz der Quelle. Darum, alles zu tun, die Quelle zu

schützen”, so Shipton.

