neues deutschland: Berliner Bündnis will niedrige Entschädigung für Enteignung der Deutschen Wohnen

Das Bündnis »Deutsche Wohnen & Co enteignen«

bereitet in Berlin ein Volksbegehren zur Enteignung großer

Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen, vonovia und Akelius vor. Die

vorgeschriebene Entschädigung »wird einer der Knackpunkte bei unserem

Volksbegehren sein. Das ist uns bewusst«, sagte Bündnismitglied

Rouzbeh Taheri der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues

deutschland« (Freitagsausgabe) im Interview.

Entschädigt werden könne »natürlich nicht zu den Preisen, die die

Deutsche Wohnen selbst für ihre Immobilien ansetzt, sondern zu einem

deutlich niedrigeren Preis«, so Taheri weiter. Sonst würde nach

Taheris Worten »der Zweck einer Sozialisierung verfehlt«.

»Vergleichbare Immobilien, jene der landeseigenen

Wohnungsbaugesellschaften, sind in den Bilanzen etwa nur halb so hoch

bewertet. Das wäre zum Beispiel eine Grundlage«, erklärte der

Mieteraktivist.

Am Freitag lädt die Deutsche Wohnen zur Aktionärsversammlung in

Frankfurt am Main, obwohl der Konzern seinen Sitz in der

Bundeshauptstadt hat. Dort ist die Deutsche Wohnen mit rund 110.000

Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen. »Es ist eine Flucht aus

Sorge vor zu starken Protesten, glauben wir«, sagte Taheri. »Das

nehmen wir eher als Kompliment«, so Taheri weiter. Das Bündnis ruft

trotzdem zum Protest vor der Konzernzentrale am Freitag auf. Die

Unterschriftensammlung für die erste Stufe des Volksbegehrens soll im

Herbst beginnen.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell